Stand: 03.07.2019 15:33 Uhr

Flüggen/Ehlers als Gruppensieger in die K.o.-Runde

Nach dem deutschen Top-Team Julius Thole und Clemens Wickler sind am Mittwoch auch Lars Flüggen und Nils Ehlers direkt in die K.o.-Runde der Beachvolleyball-WM in Hamburg eingezogen - ebenfalls als Gruppensieger. Die Lokalmatadoren zeigten im ersten Spiel auf dem Center Court am Rothenbaum eine starke Leistung und bezwangen das mexikanische Duo Lombardo Ontiveros/Juan Virgen mit 2:0 (22:20, 22:15). Das Sechzehntelfinale der Männer wird am Donnerstag gespielt.

Flüggen: "Für uns kann es echt weit gehen"

"Es fühlt sich natürlich großartig an, dass wir die Gruppe gewonnen haben. Das tut richtig gut", sagte Flüggen nach dem Match: "Wenn wir uns hundertprozentig auf unser Spiel konzentrieren, was uns heute gelungen ist, dann kann es für uns echt weit gehen."

Bildergalerie 19 Bilder Beach-WM: Party, Pannen und Perfektion Impressionen von der Weltmeisterschaft am Hamburger Rothenbaum. Bildergalerie

Erdmann/Winter und Bergmann/Harms in Lucky-Loser-Runde

Damit sind alle vier deutschen Männer-Duos noch im Rennen, allerdings müssen Jonathan Erdmann/Sven Winter und Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms den Umweg über die Lucky-Loser-Runde heute Abend (ab 19 Uhr) nehmen, um es noch ins Sechzehntelfinale zu schaffen. Bergmann/Harms treffen dabei auf die Italiener Alex Ranghieri/Marco Caminati, Erdmann/Winter spielen gegen die Tschechen Ondrej Perusic/David Schweiner.

Live Sechzehntelfinale mit Ittlinger/Laboureur jetzt live Jetzt live: das Match von Ittlinger/Laboureur gegen das US-Team Sponcil/Claes. Danach: ein weiteres Frauen-Spiel der K.o.-Runde mit Ludwig/Kozuch. Hier geht's zum Livestream und zu den Übertragungen im Überblick. mehr

Weitere Informationen Thole/Wickler Gruppensieger - Alle Frauen-Teams weiter Bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg steht das Männer-Top-Team Julius Thole/Clemens Wickler als Gruppensieger im Sechzehntelfinale. Bei den Frauen haben alle sechs deutschen Duos die K.o.-Runde erreicht. mehr Deutsches Frauen-Duell in der K.o.-Runde In der Runde der letzten 32 kommt es bei der WM zu einem deutschen Duell bei den Frauen. Ludwig/Kozuch treffen auf die Amerikanerinnen Ross/Hughes. Die ARD zeigt die Partien heue im Livestream. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.07.2019 | 19:30 Uhr