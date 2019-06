Stand: 30.06.2019 14:32 Uhr

Zweite Niederlage für Bergmann/Harms

Tag drei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Hamburg (live bei NDR.de und sportschau.de) hat mit einer deutschen Niederlage begonnen. Auf dem Center Court am Rothenbaum verloren Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms gegen das polnische Duo Michal Bryl und Grzegorz Fijalek mit 1:2 (17:21, 21:16, 9:15). Es war die zweite Pleite für die deutschen Vize-Meister, die damit im letzten Gruppenspiel am Dienstag gegen die Marokkaner Mohamed Abicha/Zouheir Elgraoui auf jeden Fall einen Sieg brauchen, um als Dritter direkt weiterzukommen oder in die Lucky-Loser-Runde einzuziehen.

Harms: "Ärgerlich, dass man sich nicht belohnt"

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Es ist natürlich ärgerlich, dass man sich dafür nicht belohnt. Aber man muss wirklich anerkennen, dass dieses polnische Team weltklasse ist", sagte Harms im ARD-Interview.

Zweiter Auftritt von Ludwig/Kozuch

Nach Bergmann/Harms sind heute noch fünf weitere deutsche Teams im Einsatz. Unter anderem Karla Borger und Julia Sude, die am Samstagabend im letzten Match auf dem Center Court einen klaren 2:0-Sieg gegen die stark eingeschätzten Chinesinnen Xue Chen/Wang Xinxin eingefahren haben. Den Abschluss des Tages bildet der zweite Auftritt der Hamburger Lokamatadorinnen Laura Ludwig und Margareta "Maggie" Kozuch, die nach ihrem Zweisatz-Auftaktsieg gegen die US-Amerikanerinnen Kelly Larsen/Emily Stockman nun auf die Brasilianer Maria Antonelli/Carol aus Brasilien treffen.

