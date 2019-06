Stand: 26.06.2019 09:00 Uhr

WM: Hamburg ist bereit - Deutsche wollen überraschen

Das Tennis-Stadion am Hamburger Rothenbaum ist hergerichtet: 6.400 Quadratmeter Bodenplatten sind verlegt und mit 1.500 Tonnen Sand bedeckt, um den besten Beachvolleyballern der Welt beste Bedingungen für die am Freitag beginnende WM zu bieten (ab Sonnabend live bei NDR.de und bei sportschau.de). Auch die Renovierung der mobilen Dachkonstruktion wurde rechtzeitig abgeschlossen. Bis zum 7. Juli kämpfen 48 Frauen- und Männer-Teams um die Titel, insgesamt eine Millionen Dollar Preisgeld und die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020. Die Sieger haben das Ticket für Tokio sicher.

Beach-WM: Die Hoffnungen ruhen auf Thole/Wickler Hamburg Journal - 26.06.2019 19:30 Uhr Zehn deutsche Teams sind ab Freitag bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg im Einsatz. Julius Thole/Clemens Wickler aus Hamburg sind bei den Männern die deutschen Hoffnungsträger.







Viertelfinale Minimalziel für deutsche Teams

Zehn Duos aus Deutschland gehen an den Start. Wohl mit überschaubaren Chancen. "Ich würde mir Medaillen wünschen, halte es aber für ziemlich unrealistisch", sagte Niclas Hildebrand, Sportdirektor des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), dem NDR: "Wenn wir bei beiden Geschlechtern ins Viertelfinale kommen, haben wir unsere Mindestziele erreicht."

Thole: "Vorfreude ist riesengroß"

Hildebrand: "Medaillen sind unrealistisch" NDR Info - 25.06.2019 15:02 Uhr Autor/in: Fabian Wittke DVV-Sportdirektor Niclas Hildebrand freut sich auf die Beachvolleyball-WM, warnt aber vor zu hohen Erwartungen.







Bei den Männern setzt Hildebrand auf die Lokalmatadoren Julius Thole und Clemens Wickler. "Sie haben im letzten Jahr bewiesen, dass sie in Hamburg weit kommen können." Beim Welttour-Finale am Rothenbaum schaffte es das Duo sensationell bis ins Halbfinale. "Die Vorfreude ist riesengroß. Es kribbelt schon. Wir wollen unsere beste Leistung abrufen und uns wieder vom Publikum beflügeln lassen. Dann müssen wir erstmal geschlagen werden", sagte Thole dem NDR.

Misslungene Generalprobe in Warschau

Die Generalprobe in Warschau ging aus deutscher Sicht allerdings gründlich daneben. Beim Welttour-Finale in Polen kam Mitte des Monats kein Team über das Achtelfinale hinaus - weder Thole/Wickler noch Olympiasiegerin Laura Ludwig mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch. Das neu formierte Duo aus Hamburg, das sich vor der Heim-WM abschottet, war dennoch zufrieden: "Die Formkurve zeigt weiter nach oben", hieß es auf der gemeinsamen Facebookseite. Ludwig/Kozuch unterlagen in Polen den späteren Turnierzweiten Kelley Larsen und Emily Stockman (USA) mit 0:2. Gegen das US-Duo bestreiten die Hamburgerinnen auch ihr WM-Auftaktmatch.

Ludwig will ohne Walkenhorst den Titel verteidigen

Modus WM-Gruppenphase Die beiden erstplatzierten Teams und die vier besten Dritten aus den zwölf Gruppen bei Frauen und Männern sind direkt für die erste K.o.-Runde qualifiziert. Die jeweils verbleibenden acht Gruppendritten spielen in einer Lucky-Loser-Runde die letzten vier Teams für das Sechzehntelfinale aus.

Ludwig tritt in der Hansestadt als Titelverteidigerin an. Vor zwei Jahren in Wien hatte sie zusammen mit Kira Walkenhorst die WM-Krone erobert und die Geschichte der "Golden Girls" von Rio weitergeschrieben. Walkenhorst hatte Anfang des Jahres nach anhaltenden gesundheitlichen Problemen ihren Rücktritt erklärt, will im kommenden Jahr aber einen Comeback-Versuch starten. "Laura wird versuchen, ihren Titel mit ihrer neuen Partnerin zu verteidigen, auch wenn es sehr schwer wird. Auf dieses Duo können sich alle Hamburger freuen", sagte Hildebrand, der vor der WM den Erwartungsdruck mindert: "Unsere Phase ist aufgebaut auf Tokio."

