Beachvolleyball: Thole mit Ersatzpartner im Finale

Vizeweltmeister Julius Thole ist bei der Beachvolleyball-Tour in Düsseldorf auch ohne seinen etatmäßigen Partner Clemens Wickler ins Endspiel des Top-Team-Turniers eingezogen. Der 23 Jahre alte Hamburger gewann am Sonntagmorgen mit dem Niederländer Alexander Brouwer, Olympia-Dritter von 2016, gegen die deutschen Meister Daniel und Bennet Poniewaz (Schüttorf) nach hartem Kampf mit 2:1 (17:21, 21:17, 15:10).

Wickler macht Pause

Im Endspiel am Sonntagnachmittag (15.15 Uhr) treffen Thole/Brouwer auf Sven Winter (Düsseldorf) und Nejc Zemljak (Slowenien), die sich im zweiten Halbfinale 2:0 (21:19, 21:15) gegen die Frankfurter Paul Becker und Jonas Schröder durchsetzten. Wickler setzt an diesem Wochenende vorsichtshalber aus. Beim Herren-Auftakt der Beach-Tour vor zwei Wochen war das Duo Thole/Wickler überraschend im Semifinale an Nils Ehlers und Lars Flüggen gescheitert.

Beach-Tour geht in Hamburg weiter

Mit dem Finale am Sonntag verlässt die Beach-Tour Düsseldorf. Ab dem kommenden Freitag geht es in Hamburg weiter. Die dritte und letzte Station folgt in Timmendorfer Strand (3. bis 6. September), wo die deutsche Meisterschaft stattfindet.

