Beachvolleyball: Thole/Wickler verpassen Finale

Julius Thole und Clemens Wickler haben bei der nationalen Beach-Tour in Düsseldorf das Endspiel verpasst. Im Hamburger Finale gegen ihre Trainingspartner Nils Ehlers und Lars Flüggen unterlagen die Beachvolleyball-Vizeweltmeister vom Eimsbütteler TV am Sonntag nach Tiebreak mit 1:2 (17:21, 21:17, 19:21). Ehlers/Flüggen verlangten den Favoriten beim Comeback nach zehnmonatiger Wettkampfpause alles ab. Im Finale am Abend treffen die Hamburger auf Lukas Pfretzschner/Steven van de Velde (Dachau/Niederlande), die Julian Hörl/Tobias Winter (Österreich) 2:0 (21:13, 21:17) bezwangen.

Wickler: "Annahme unterirdisch"

"Wir sind nicht so richtig optimal reingekommen, aber wir haben uns so durchgebissen", sagte Wickler. "Wir haben uns im ersten Satz richtig schlecht bewegt in der Annahme, unsere Annahme war unterirdisch. Dann wird es gegen so ein gutes Team wie Lars und Nils schwierig, die Punkte zu machen." Den zweiten Satz habe das Duo besser im Griff gehabt, sagte der 25-Jährige, ehe der Tiebreak an Ehlers/Flüggen ging. Für die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (3. bis 6. September) sind Thole/Wickler wie die anderen Nationalteams bereits gesetzt.

Drei Siege in den Gruppenspielen

In den Gruppenspielen am Sonnabend hatten sich Thole/Wickler gegen Pfretzschner und van de Velde ebenso mit 2:0 (21:18, 21:12) durchgesetzt wie gegen die Hamburger Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms (21:16, 22:20) und das Zwillingsduo Bennet und David Poniewaz aus dem niedersächsischen Ostercappeln (21:15, 28:26), die im vergangenen Jahr den deutschen Meistertitel errungen hatten.

