Beachvolleyball: Thole/Wickler sind die "Kings" von Hamburg

Stand: 21.08.2021 20:03 Uhr

Die Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler sind ihrer Favoritenrolle im nationalen Wettbewerb bei der Deutschland-Premiere des Formats "King of the Court" gerecht geworden. Im Stadion am Rothenbaum gewannen die Olympia-Fünften am Samstagabend die Finalrunde.