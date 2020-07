Stand: 19.07.2020 16:45 Uhr

Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch im Finale

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch haben beim Turnier in Düsseldorf das Endspiel erreicht. Die Hamburgerinnen setzten sich am Sonntagnachmittag in einem spannenden Halbfinale gegen das Duo Karla Borger/Julia Sude (Düsseldorf) 2:1 (17:21, 21:13, 27:25) durch. Finalgegner am frühen Abend sind die Schweizerinnen Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre.

Lippmanns Sand-Ausflug bereits beendet

Für Hallen-Nationalspielerin Louisa Lippmann hingegen war nach der Gruppenphase bei ihrer Beach-Premiere Schluss. Mit ihrer Partnerin Isabel Schneider unterlag sie im letzten Spiel mit 1:2 (21:17, 15:21, 10:15) gegen Michala Kubickova/Michala Kvapilovaneu aus Tschechien. Für das neu formierte Duo war es der einzige Satzgewinn im Turnier, Lippmann plant derzeit keine weiteren Einsätze im Sand.

Walkenhorst-Comeback in zwei Wochen

Ihr Comeback im Beachvolleyball hingegen wird Kira Walkenhorst feiern. Zwei Jahre nach ihrem Rücktritt vom Leistungssport geht die 29-Jährige, die 2014 mit Ludwig Olympia-Gold gewann, am 31. Juli in Düsseldorf beim zweiten Qualifikationsturnier für die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (3. bis 6. September) an den Start. "Ich will gar keinen Hehl daraus machen, dass ich natürlich körperlich noch weit von meiner Topform entfernt bin", sagte Walkenhorst, die aufgrund anhaltender körperlicher Probleme im August 2018 das letzte Spiel absolviert hatte. Sie habe keinerlei Erwartungen an das Turnier, ob es "trotz der Kurzfristigkeit für die Qualifikation reichen wird, wird man sehen". Walkenhorsts Partnerin ist die 18-jährige Anna-Lena Grüne aus Hildesheim.

