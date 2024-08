Beachvolleyball: Ehlers/Wickler und Müller/Tillmann starten mit Erfolgen Stand: 22.08.2024 20:27 Uhr Die Silbermedaillengewinner von Paris, Nils Ehlers und Clemens Wickler, sind erfolgreich in das Beachvolley-Turnier am Hamburger Rothenbaum gestartet. Auch die frischgebackenen Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann konnten beim Elite-16-Turnier überzeugen.

Für die Hamburger Ehlers/Wickler begann das Turnier allerdings mit einer Schrecksekunde. Der 2,11 Meter große Blockspezialist Ehlers verletzte sich gegen die Schweizer Quentin Métral/Jonathan Jordan im zweiten Satz bei einer Abwehraktion am linken Knöchel. Während einer medizinischen Auszeit wurde eine Bandage angelegt. Zwar verloren die Lokalmatadoren den zweiten Durchgang, doch am Ende setzten sie sich mit 2:1 (21:17, 21:23, 15:9) durch.

Auf die zweite Begegnung gegen die Australier Mark Nicolaidis und Izac Carracher wurde verzichtet, um Nils Ehlers für das entscheidende Match am Freitag gegen Nicolas und Tomas Capogrosso aus Argentinien zu schonen.

Müller/Tillmann ohne Satzverlust

Die Europameisterinnen Svenja Müller/Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) starteten verheißungsvoll in das Turnier. Sie besiegten am Nachmittag die Finninnen Niina Ahtiainen/Taru Lahti mit 2:0 (21:17, 21:13) sowie die Puerto Ricanerinnnen Maria Gonzalez/Allanis Navas mit 2:0 (21:13, 21:8). Paul Henning/Max Just (Düsseldorf/Hamburg) unterlagen hingegen in ihrer einzigen Partie des Tages gegen die Niederländer Matthew Immers/Steven van de Velde mit 0:2 (15:21, 15:21).

Laura Ludwig kassiert Niederlagen

Laura Ludwig ist mit zwei Niederlagen in ihr internationales Abschiedsturnier gestartet. An der Seite ihrer Partnerin Louisa Lippmann verlor die 38-Jährige am Hamburger Rothenbaum zunächst 1:2 (25:23, 17:21, 13:15) gegen die Schweizerinnen Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder. Im Anschluss unterlagen die Deutschen auch den Brasilianerinnen Agatha/Rebecca 0:2 (19:21, 20:22).

Ludwig/Lippmann müssen nun am Freitag ihr letztes Gruppenspiel gegen die bislang ungeschlagenen Monika Paulikiene und Aine Raupelyte aus Litauen gewinnen, um noch eine kleine Chance auf das Erreichen der Zwischenrunde zu haben.

