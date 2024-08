Beachvolleyball-EM: Müller/Tillmann erreichen Finale

Stand: 17.08.2024 15:35 Uhr

Svenja Müller (ETV Hamburg) und Cinja Tillmann greifen bei der Beachvolleyball-EM nach dem Titel. Die deutschen Meisterinnen setzten sich am Sonnabend in Den Haag mit 2:0 (21:13, 21:16) gegen Esmee Böbner und Zoe Verge-Depre aus der Schweiz durch und zogen damit in das Endspiel um die europäische Krone ein.