Beachvolleyball-EM: Ludwig/Lippmann müssen nachsitzen

Stand: 02.08.2023 17:38 Uhr

Am Mittwoch startete in Wien die Vorrunde der Europameisterschaft. Drei von vier deutschen Frauen-Teams verpassten den direkten Sprung ins Achtelfinale - auch Ludwig/Lippmann müssen in die Qualifikationsrunde.