Stand: 04.09.2020 15:24 Uhr

Beach-DM: Ludwig/Kozuch - Walkenhorst/Grüne im Viertelfinale

Laura Ludwig und Margareta Kozuch sind bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel direkt ins Viertelfinale eingezogen. Die an Nummer eins gesetzten Hamburgerinnen gewannen am Freitag 2:0 (21:16, 21:18) gegen ihre HSV-Teamkolleginnen Leonie Körtzinger/Sarah Schneider. Bei den Männern feierten die Hamburger Vize-Weltmeister Julius Thole und Clemens Wickler einen souveränen 2:0 (21:17, 21:12)-Auftaktsieg gegen Alexander Krippes und Manuel Lohmann.

Ludwig/Kozuch treffen auf Walkenhorst/Grüne

Ludwig/Kozuch bestätigten nach ihrem 2:0-Erfolg am Donnerstag gegen Chenoa Christ und Hannah Ziemer aus Wiesbaden ihre gute Form. Das Viertelfinale wird noch heute gespielt. Für Olympiasiegerin Ludwig ist die deutsche Meisterschaft ein erster Höhepunkt in diesem Jahr, in knapp zwei Wochen soll noch die EM in Lettland (15. bis 20. September) stattfinden: "Aber erst einmal wollen wir hier gewinnen." Für Ludwig/Kozuch geht es in der Runde der letzten Acht gegen Kira Walkenhorst, mit der Ludwig Olympia-Gold in Rio geholt hatte, und Anna-Lena Grüne. Die Titelverteidigerinnen Karla Borger und Julia Sude aus Stuttgart zogen ebenfalls ins Viertelfinale ein.

Thole: "Wollen jeden Ball genießen"

Thole/Wickler gaben sich bei ihrem ersten Auftritt im Timmendorfer Sand keine Blöße und fuhren einen nie gefährdeten Sieg gegen Krippes/Lohmann ein. "Wir haben uns gefreut, wieder in Timmendorf auf dem Feld zu stehen und wollen jeden Ball genießen", sagte Thole bei "Sport Deutschland TV". Partner Wickler freute sich, dass auf dem Center Court zumindest ein bisschen Stimmung war: "Es ist schon eine besondere Situation und ein bisschen ungewohnt. Aber cool, dass es überhaupt mit Zuschauern stattfinden kann."

200 Zuschauer pro Tag erlaubt

Aufrgund der Corona-Pandemie sind pro Tag nur 200 Zuschauer in der Ahmann-Hager-Arena zugelassen. Die Spiele auf den anderen Courts finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In Timmendorfer Strand gehen jeweils 16 Frauen- und Männer-Duos an den Start. Das Finale der Frauen findet am Sonnabend statt, am Sonntag wird der Männertitel vergeben (beide 15.30 Uhr).

Weitere Informationen Beachvolleyball-DM: Souveräner Start von Ludwig/Kozuch Laura Ludwig und Margareta Kozuch sind mit einem souveränen Sieg in die deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften gestartet. Die Hamburgerinnen zählen in Timmendorfer Strand zum Favoritenkreis. mehr Walkenhorst ist zurück - und träumt von Olympia Am 18. August 2016 schrieb Kira Walkenhorst gemeinsam mit Laura Ludwig Sportgeschichte: Olympiasieg! Nach langer Verletzungsmisere ist sie nun mit neuer Partnerin zurück auf der Beachvolleyball-Bühne. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 04.09.2020 | 19:30 Uhr