Beachvolleyball-DM: Wer jubelt in Timmendorf?

Die Beachvolleyball-Saison findet an diesem Wochenende ihr traditionelles Ende bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand. Bereits zum 26. Mal ermitteln die Topteams in der Arena am Ostseestrand ihre Titelträger. Bei den Frauen und Männern schlagen jeweils 16 Teams auf, es geht um insgesamt 60.000 Euro Preisgeld.

Ehlers/Flüggen ebenfalls mit guten Chancen

Klar vergeben ist die Favoritenrolle bei den Männern. Die Vize-Weltmeister und Titelverteidiger Julius Thole und Clemens Wickler (Hamburg) werden nur schwer zu schlagen sein. "Sie spielen eine überragende Saison", sagte Niclas Hildebrand, der Sportdirektor des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV). Härteste Konkurrenten für das deutsche Spitzenduo dürften wohl die Hamburger Nils Ehlers und Lars Flüggen sein. Allerdings sind auch noch David und Bennet Poniewaz zu beachten, die in dieser Saison die nationale Tour beherrschten. Die Zwillinge, die für den FC Schüttorf antreten, stellten gleich zwei Rekorde auf, indem sie nicht nur fünf von acht Turnieren gewannen, sondern auch vier Mal in Folge ganz oben auf dem Treppchen standen.

Laura Ludwig will achten Titel

Bei den Frauen hinterließen in diesem Jahr Karla Borger und Julia Sude (Düsseldorf) mit Abstand den besten Eindruck. "Von ihnen habe ich in dieser Saison viel Licht gesehen", so Hildebrand. Die meisten Blicke wird allerdings Laura Ludwig auf sich ziehen. Die Olympiasiegerin (mit Kira Walkenhorst) tritt mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch an und könnte zum insgesamt achten Mal Meisterin werden. Allerdings lief es für das Duo in dieser Saison selten nach Wunsch. Zudem stoppte Kozuch zuletzt eine Schulterverletzung. Ihr Start in Timmendorf soll allerdings nicht gefährdet sein.

