Beachvolleyball-DM: Thole/Wickler direkt im Viertelfinale Stand: 03.09.2021 17:37 Uhr Die Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler sind bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand auf Kurs Titelverteidigung. Das Duo vom Eimsbütteler TV steht nach zwei überzeugenden Auftritten im Viertelfinale.

Thole und Wickler ließen am Freitag in ihrer Auftaktpartie den Berlinern Lucas Mäurer und Niklas Rudolf beim 2:0 (21:17, 21:14)-Erfolg keine Chance. Anschließend setzte sich das deutsche Nummer-eins-Männerduo gegen die Brüder Georg und Peter Wolf aus Frankfurt am Main ebenfalls ohne Satzverlust mit 21:15, 21:14 durch. Für die Hamburger wäre ein Erfolg in diesem Jahr ihr dritter gemeinsamer Meistertitel nach 2018 und 2020.

Thole/Wickler bleiben DVV-Aushängeschild

Die Ziele von Thole/Wickler allerdings gehen weit über die nationale Spitzenposition hinaus. Sie wollen sich nachhaltig in der Weltklasse etablieren. Während sich bei anderen Nationalteams zum Ende des Olympia-Jahres Veränderungen abzeichnen, ist die ETV-Paarung beim Verband für den Weg bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris gesetzt. "Die Gespräche stehen noch aus. Aber ich sehe wenig bis null Gründe, dass es nicht so ist", sagte Abwehrspieler Wickler. "Sie bleiben unser Aushängeschild", bestätigte Niclas Hildebrand, der Sportdirektor des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). Das olympische Turnier in Tokio hatten Thole/Wickler mit Platz fünf abgeschlossen.

"Goldschmied" Wagner soll sich direkter einbringen

Für die nächsten Schritte wird es im Umfeld des Duos Veränderungen geben. So soll Jürgen Wagner, der als Cheftrainer Laura Ludwig und Kira Walkenhorst (2016) sowie Julius Brink und Jonas Reckermann (2012) zum Olympiasieg geführt hatte, sein Know-how direkter einbringen. Wagner hat im DVV die Funktion "Head of Beachvolleyball" inne. "Wir werden uns zusammensetzen und uns gut aufstellen für die nächsten Jahre", sagte Wickler.

Ludwig/Körtzinger im Viertelfinale

Im Frauen-Wettbewerb sind Larissa Claaßen/Nina Interwies ausgeschieden. Die Hamburgerinnen unterlagen Svenja Müller/Cinja Tillmann (Düsseldorf/Münster) 12:21, 13:21. Auch Anna Behlen/Anne Krohn (Kiel Stralsund) sind nach ihrer 17:21, 19:21-Niederlage gegen Christine Aulenbrock/Sandra Ferger (Bad Laer/Oberhausen) ausgeschieden.

Das Viertelfinale erreicht hatten bereits tags zuvor Rekordmeisterin Ludwig und ihre Interimspartnerin Leonie Körtzinger mit zwei Siegen. Auch die EM-Dritten Karla Borger und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) stehen bereits in der Runde der letzten Acht. Ebenso wie Chantal Laboureur/Sarah Schulz (Friedrichshafen/Mainz), Melanie Gernert/Natascha Oßner-Niemczyk (Berlin/Dingolfing), Kim Behrens/Sandra Ittlinger (Münster/Berlin) und Isabel Schneider/Victoria Bieneck (Hamburg).

Insgesamt dürfen bis Sonntag pro Tag wieder 4.000 Besucher auf dem Gelände an der Seebrücke dabei sein. Für heute und Sonnabend sind erstmals in der Timmendorf-Geschichte (seit 1993) Abend-Spiele unter Flutlicht angesetzt.

