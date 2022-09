Beachvolleyball-DM: Müller/Tillmann aus Hamburg holen den Titel Stand: 04.09.2022 16:22 Uhr Svenja Müller und Cinja Tillmann haben zum ersten Mal den deutschen Meistertitel im Beachvolleyball gewonnen. Sie entschieden am Sonntag in Timmendorfer Strand das Hamburger Finalduell gegen Sandra Ittlinger und Isabell Schneider für sich.

Müller/Tillmann gewannen das Endspiel gegen Ittlinger/Schneider mit 2:0 (25:23, 21:16). Nach dem ausgeglichenen ersten Durchgang drehten Müller/Tillmann im zweiten Satz auf und agierten cleverer, zudem hatte Tillmann in der Abwehr immer wieder starke Aktionen. Beide spielen erst seit 2021 zusammen und stehen nun zum ersten Mal ganz oben auf dem DM-Treppchen.

Zwei Teams hatten im Turnierverlauf aufgeben müssen: Chantal Laboureur/Sarah Schulz und Lea Kunst/Leonie Körtzinger. Laboureur und Schulz sowie Kunst litten unter Fieber und Magen-Darm-Problemen. Kurz vor dem Turnier hatten Julia Sude und Karla Borger ihren Start abgesagt, bei Sude wurde eine Lebensmittelvergiftung festgestellt.

Ehlers/Wickler erreichen Vorschlussrunde

Auf dem Weg in ihr erstes gemeinsames Endspiel sind die Hamburger Nils Ehlers und Clemens Wickler. Das derzeit beste deutsche Männer-Duo kam durch ein 21:16, 21:15 gegen Georg und Peter Wolf in das Halbfinale. Heute Mittag spielen sie gegen die Berliner Max Just und Lui Wüst um den Final-Einzug. Die bayerischen Brüder Benedikt und Jonas Sagstetter sind im zweiten Semifinale Favoriten gegen Jonas Reinhardt und Milan Sievers.

Das Finale ist heute für 18 Uhr angesetzt.

