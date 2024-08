Beachvolleyball-DM: Ludwig bei Abschiedsvorstellung im Halbfinale Stand: 30.08.2024 16:08 Uhr Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig kann bei ihrer Abschiedsvorstellung in Timmendorfer Strand weiter auf eine Medaille hoffen. Bei den deutschen Meisterschaften zog die Hamburgerin an der Seite von Louisa Lippmann ins Halbfinale am Sonnabend ein.

Ludwig, die am Sonntag um 22.55 Uhr zu Gast im NDR Sportclub ist, und Lippmann drehten am Freitag ihr Match gegen Sandra Ittlinger und Kim van de Velde (Düsseldorf/Flacht) nach Satzrückstand zu einem 2:1 (17:21, 23:21, 15:13)-Erfolg.

Walkenhorst kann noch aufs Viertelfinale hoffen

Auch die Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) zogen mit einem 2:0 (21:14, 21:10) gegen Karla Borger/Lea Sophie Kunst (Düsseldorf/Hamburg) ins Halbfinale am Sonnabend ein. Die 38 Jahre alte Ludwig hört nach dem Turnier auf, auch ihre Gold-Partnerin Kira Walkenhorst beendet in Schleswig-Holstein die Karriere.

Die fünf Jahre jüngere Walkenhorst hatte im Achtelfinale mit Isabel Schneider ein 0:2 gegen die Titelverteidigerinnen Müller/Tillmann kassiert. Das Duo kam aber am Freitag durch das doppelte K.o.-System trotzdem weiter: Im Verlierer-Duell gegen Nele Barber/Melanie Gernert (Berlin) gewannen Walkenhorst/Schneider 2:0 (21:12, 22:20) und können mit einem weiteren Erfolg gegen Chenoa Christ/Anna-Lena Grüne (Wiesbaden/Giesen) ins Viertelfinale einziehen.

Ehlers/Wickler im Viertelfinale

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler spielen bislang ebenfalls ein souveränes Turnier. Das Hamburger Duo, das vor zwei Wochen auch EM-Silber gewonnen hatte, setzte sich zunächst am Donnerstag mit 2:0 (21:16, 21:8) gegen Richard Peemüller/Tilo Rietschel (Lübeck) durch. Am Freitag schlugen sie im Achtelfinale Luis Kubo/Nico Wegner (Bocholt) 2:1 (21:17, 18:21, 15:7). Viertelfinalgegner von Ehlers/Wickler sind am Samstagvormittag Yannik Ahr/Luis Henrichs (Giesen/Köln).

Ludwig beendete internationale Karriere in Hamburg

Für Ludwig ist es das letzte Turnier ihrer Karriere. Ihre internationale Laufbahn war bereits am vergangenen Sonnabend im Viertelfinale beim Elite16-Turnier in ihrer Wahlheimat Hamburg zu Ende gegangen. Ludwig/Lippmann unterlagen dort Müller/Tillmann. Vor 20 Jahren hatte Ludwig ihr EM-Debüt gegeben, sie gewann allein bei den kontinentalen Meisterschaften zehn Medaillen, viermal gab es Gold. Höhepunkt ihrer Karriere war der Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro mit Walkenhorst, ein Jahr später gewann das Duo zudem als erstes deutsches Frauen-Team den Weltmeistertitel.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 01.09.2024 | 22:55 Uhr

