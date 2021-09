Beachvolleyball-DM: Laboureur/Schulz holen überraschend den Titel Stand: 05.09.2021 08:34 Uhr Chantal Laboureur und Sarah Schulz haben überraschend zum ersten Mal gemeinsam die deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft gewonnen. Bei den Männern sind Julius Thole und Clemens Wickler auf dem Weg zu ihrem dritten Titel.

Die an Position vier gesetzten Laboureur/Schulz (Stuttgart/Düsseldorf) besiegten am Samstagabend in Timmendorfer Strand im Finale das favorisierte Nationalteam Karla Borger und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) mit 2:0 (21:17, 21:19). Die 31 Jahre alte Laboureur verteidigte damit die nationale Krone, die sie im Vorjahr mit Sandra Ittlinger gewonnen hatte.

"Wir sind deutsche Meister", jubelte Laboureur und begrub vor den Augen von 3.500 Fans im Jubel ihre Partnerin im Sand unter sich. Insgesamt ist es der dritte Titel für die Medizin-Studentin. 2017 hatte sie mit Sude gewonnen, die diesmal ihre Final-Rivalin war. Das Endspiel wurde erstmals in der 30-jährigen Geschichte des Championats in einer Night Session unter Flutlicht ausgetragen.

Zukunft vom Duo Borger/Sude offen

Die EM-Dritten Borger/Sude, deren gemeinsame sportliche Zukunft nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei den Olympischen Spielen in Tokio offen ist, schafften zwar nochmals den Satzausgleich, mehr aber nicht. Die erfahrene Laboureur und die 22-jährige Schulz (Düsseldorf), für die es Titel Nummer eins ist, hatten sich erst im März diesen Jahres zu einem Duo zusammengetan.

Behrens/Ittlinger sichern sich Platz drei

Während die Nationalteams aus Hamburg einschließlich Ausnahmeathletin Laura Ludwig, die mit Leonie Körtzinger schon im Viertelfinale gescheitert war, frühzeitig ausschieden, waren Laboureur/Schulz in den entscheidenden Momenten hellwach. Rang drei sicherten sich Kim Behrens und Sandra Ittlinger (Stuttgart/Berlin) mit einem 2:1 (17:21, 21:15, 15:9) gegen Christine Aulenbrock und Sandra Ferger (Oythe).

Thole/Wickler im Halbfinale

Bei den Männern gewannen die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler (Hamburg) im Viertelfinale gegen Simon Kulzer/Momme Lorenz (Vaterstetten/Kiel) 2:0 (21:13, 21:15). Im Halbfinale treffen die Titelverteidiger auf Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms (Hameln). Das zweite Halbfinale bestreiten Alexander Walkenhorst/Sven Winter (Düsseldorf) und Benedikt Sagstetter/Jonas Sagstetter (München).

