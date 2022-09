Beachvolleyball-DM: Hamburger Finale in Timmendorfer Strand Stand: 03.09.2022 19:43 Uhr Bei den deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball in Timmendorfer Strand kommt es am Sonntag zum Hamburger Finale zwischen Svenja Müller und Cinja Tillmann und Sandra Ittlinger und Isabell Schneider.

Die Weltmeisterschafts-Dritten Müller und Tillmann zogen am Sonnabend durch einen 21:18, 21:15-Erfolg gegen Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und ihre Partnerin Anna-Lena Grüne ins Endspiel am Sonntag (15 Uhr) ein. Um in die Vorschlussrunde zu kommen, hatten sie zuvor noch einen Umweg machen und sich gegen Anna Hoja/Stefanie Klatt durchsetzen müssen. Die Partie endete mit einem 21:12, 23:21-Sieg für die Favoritinnen.

Ittlinger und Schneider ließen in ihrem Semifinale Christina Aulenbrock/Sandra Ferger beim 21:12, 21:16 keine Chance.

Ehlers/Wickler erreichen Vorschlussrunde

Auf dem Weg in ihr erstes gemeinsames Endspiel sind die Hamburger Nils Ehlers und Clemens Wickler. Das derzeit beste deutsche Männer-Duo kam durch ein 21:16, 21:15 gegen Georg und Peter Wolf in das Halbfinale. Am Sonntagmittag spielen sie gegen die Berliner Max Just und Lui Wüst um den Final-Einzug. Die bayerischen Brüder Benedikt und Jonas Sagstetter sind im zweiten Semifinale Favoriten gegen Jonas Reinhardt und Milan Sievers.

Das Finale ist am Sonntag für 18 Uhr angesetzt.

