Beachvolleyball-DM: Favoriten weiter ungefährdet Stand: 01.09.2023 22:01 Uhr Die Favoriten sind bei den deutschen Meisterschaften im Beach-Volleyball weiter ungefährdet. Titelverteidiger Nils Ehlers/Clemens Wickler erreichten am Freitag souverän das Viertelfinale.

Die Vorjahressiegerinnen Svenja Müller/Cinja Tillmann stehen in Timmendorfer Strand sogar schon in der Vorschlussrunde. Die wie Müller und Tillmann in Hamburg trainierenden Ehlers und Wickler ließen Max Just und Lui Wüst mit 21:14, 21:9 keine Chance. Die WM-Dritten Müller und Tillmann hatten mehr Mühe und gaben beim 20:22, 21:16, 15:12 gegen Anna Behlen und Sarah Schulz einen Satz ab. Die Finals finden am Sonntag statt.

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann hatten ihre Teilnahme an der DM kurzfristig abgesagt. "Wir müssen daran arbeiten, topfit zu werden, damit wir unsere Leistung verbessern können - vor allem für die WM", sagte Ludwig in einem Video, das sie bei Instagram veröffentlichte. Lippmann nannte "kleine Verletzungen" der beiden Hamburgerinnen als einen weiteren Grund für die Absage.

