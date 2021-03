Beachvolleyball: Aus für Ludwig/Kozuch und Thole/Wickler Stand: 10.03.2021 19:56 Uhr Die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Margareta Kozuch sind beim Re-Start der Welttour in Katar im Achtelfinale ausgeschieden. Auch das Duo Julius Thole/Clemens Wickler ist raus.

Das Duo vom Hamburger SV unterlag den brasilianischen Weltranglisten-Vierten Ana Patricia und Rebecca Silva 0:2 (18:21, 14:21). Zum Auftakt des Turniers hatten sich Olympiasiegerin Ludwig und ihre Partnerin nach einem Jahr Corona-Pause mühsam im Hamburger Duell mit Sarah Schneider und Leonie Körtzinger 2:1 (22:20, 19:21, 15:10) durchgesetzt. Das Perspektivteam Schneider/Körtzinger scheiterte anschließend in der Zwischenrunde knapp an den US-Amerikanerinnen Kerri Walsh Jennings/Brooke Sweat 1:2 (15:21, 21:14, 17:19).

AUDIO: Sport und Familie – wie kann das gehen? (35 Min)

Auch Thole/Wickler ausgeschieden

Die Olympia-Chance bleibt für Ludwig/Kozuch aber ebenso intakt wie für die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler, die durch ein 0:2 gegen die US-Amerikaner Nicholas Lucena/Philip Dalhausser ebenfalls das Viertelfinale verpassten. Die Olympia-Qualifikation endet am 15. Juni. Wann und wieviele weitere Turniere auf der Welttour stattfinden, die wegen der Corona-Pandemie ein Jahr pausiert hatte, ist noch unklar.

Kleidervorschriften sorgten für Diskussionen

Karla Borger und Julia Sude, die im Olympia-Ranking auf Rang zehn liegen und beste Chancen auf einen Tokio-Startplatz besitzen, hatten auf einen Auftritt in Doha verzichtet - aus Protest gegen eine vermeintliche Kleidervorschrift. Ein Start in Shirts und knielangen Hosen statt in den üblichen Sport-Bikinis kam für sie nicht infrage. Dies hatte international für Schlagzeilen gesorgt.

Die Organisatoren in Katar sahen sich zu Turnierbeginn noch einmal genötigt, darauf hinzuweisen, dass es eine solche Kleiderordnung nie gegeben habe. Anderslautende Meldungen seien "Propaganda". In den Turnierregularien des Weltverbandes FIVB hatte jedoch noch vor einigen Wochen unter Punkt 10 von 17 eindeutig etwas anderes gestanden. Dort hieß es, Frauen hätten statt der üblichen Sport-Bikinis "aus Respekt vor der örtlichen Kultur und Tradition T-Shirts mit kurzen Ärmeln und knielange Hosen" zu tragen, auch im Training. Diese Kleidervorschriften seien von den betreffenden katarischen Behörden angefordert worden, so die FIVB, die schließlich die Regeln überarbeitete. Wohl eine Reaktion auf die Kritik.

Im Vier-Sterne-Turnier selbst zeigte sich ein unterschiedliches Bild. Einige Frauenteams trugen die üblichen Outfits, andere spielten in Shirts und langen Hosen. Ludwig und Kozuch wählten den goldenen Mittelweg, sie traten in langen Hosen und Sport-BH auf.

Weitere Informationen Beachvolleyball: Ludwig und Kozuch wollen nur spielen Nach monatelanger Corona-Pause startet Olympiasiegerin Laura Ludwig mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch beim Welttour-Turnier in Katar. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 10.03.2021 | 18:25 Uhr