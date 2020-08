Stand: 23.08.2020 17:21 Uhr

Beach: Poniewaz-Zwillinge verlieren Hamburg-Finale

Finale verloren, aber eine starke Generalprobe für die Titelkämpfe hingelegt: Die Zwillinge David und Bennet Poniewaz haben das Endspiel des Beachvolleyball-Turniers in Hamburg am Sonntag nach großem Kampf gegen die favorisierten Polen Piotr Kantor/Bartosz Losiak mit 0:2 (19:21, 20:22) verloren. Knapp zwei Wochen vor den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (3. bis 6. September) präsentierten sich die Titelverteidiger aus dem niedersächsischen Ostercappeln aber in starker Form. Während zum Turnier am Olympiastützpunkt Hamburg-Dulsberg keine Zuschauer zugelassen waren, dürfen die deutschen Meisterschaften 200 Zuschauer pro Tag verfolgen.

Schwierige Saison für Thole/Wickler

Die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler waren im Halbfinale gescheitert. Sie verloren bei ihrem Heimspiel gegen die Weltranglisten-22. Kantor/Losiak ebenfalls mit 0:2 (14:21, 29:31). Thole/Wickler sind eins von drei deutschen Nationalteams bei den Männern, hinter denen kurz vor den Titelkämpfen am Ostseestrand große Fragezeichen stehen. Wegen der Corona-Pandemie liegen die großen Events der Welttour weiter auf Eis, Vergleiche auf Spitzenniveau waren nach vier Monaten Wettkampfpause selten. "Eine ganze Saison ohne Wettkämpfe wäre sicher schwierig gewesen auch mit Blick auf Tokio im nächsten Jahr", sagte Block-Spezialist Thole, der das Turnier in Düsseldorf mit einem Ersatzpartner bestreiten musste, weil Wickler sich am Zeh verletzt hatte und pausierte.

Eine Vorsichtsmaßnahme, auch mit Blick auf die Olympischen Spiele. Dank ihres furiosen WM-Auftritts im vergangenen Jahr in Hamburg sind beide bereits für Tokio qualifiziert. Die Titelkämpfe in Timmendorf betrachten die Hamburger dennoch als lohnendes Zwischenziel. "Deutscher Meister zu werden ist ein großer Anreiz", sagte Thole.

Flüggen am Knie verletzt

Das will auch das zweite Hamburger Nationalteam Lars Flüggen und Nils Ehlers, für das beim Turnier vor ihrer Haustür schon im Viertelfinale Schluss war. Sie mussten vor dem Matchball aufgeben, weil Flüggen sich am Knie verletzt hatte. "Da wollte ich einfach nichts riskieren", sagte Flüggen. Bis zur Meisterschaft in Timmendorfer Strand will der Abwehrspieler wieder fit sein. Yannick Harms, der mit Philipp Arne Bergmann (Hamburg) das dritte Nationalteam bildet, musste sich jüngst sogar am Knie operieren lassen. Trotzdem hoffen beide zumindest noch auf einen Einsatz bei der EM vom 16. bis 20. September in Jurmala (Lettland).

