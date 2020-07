Stand: 18.07.2020 15:06 Uhr

Beach: Ludwig/Kozuch mit Sieg beim Comeback

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch haben beim Turnier in Düsseldorf ihre Auftaktpartie gewonnen. Das Hamburger Duo setzte sich am Sonnabend mit 2:0 (21:14, 21:14) gegen Louisa Lippmann und Isabel Schneider durch. Lippmann vom SSC Schwerin feiert in Düsseldorf ihre Beach-Premiere und will Spielpraxis sammeln. Sie überzeugte im Angriff mit einigen guten Aktionen, zeigte aber Schwächen bei der Annahme.

Deutsche Meisterschaften in Timmendorf im Blick

Nach monatelanger Wettkampfpause gelang Ludwig/Kozuch ein überzeugendes Comeback. Das Duo hat wie die übrigen Top-Teams die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (3. bis 6. September) im Blick. Die Veranstaltung in Düsseldorf gehört zu einer Serie von jeweils drei Frauen- und Männerturnieren, die als Qualifikation für die nationalen Titelkämpfe dienen. Ludwig/Kozuch haben als Nationalteam ihr Ticket für Timmendorf allerdings bereits sicher.

