Beach-EM: Thole/Wickler und Ehlers/Pfretzschner im Achtelfinale Stand: 13.08.2021 16:05 Uhr Die Hamburger Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler sind bei der Europameisterschaft in Wien direkt ins Achtelfinale eingezogen. Nils Ehlers und Lukas Pfretzschner folgten ihnen am Freitag. Drei Frauen-Duos erreichten das Viertelfinale.

Die Vizeweltmeister Thole/Wickler gewannen am Donnerstag zunächst das deutsche Duell gegen Alexander Walkenhorst und Sven Winter (Düsseldorf) mit 21:12, 21:19. Anschließend setzten sich gegen die Italiener Paolo Nicolai und Daniele Lupo mit 2:1 (18:21, 21:12, 17:15) durch. Bei Olympia in Tokio hatten sie gegen die beiden in der Vorrunde noch verloren.

Ehlers und Pfretzschner mussten nach einem Sieg und einer Niederlage am ersten Tag in die Zwischenrunde. Mit einem 2:1 (23:25, 23:21, 15:11) über die österreichischen Lokalmatadoren Robin Seidl/Philipp Waller löste das Duo aus Hamburg und Dachau über den Umweg ebenfalls das Ticket fürs Achtelfinale. Dort treffen Ehlers/Pfretzschner am Freitagabend auf Nikita Liamin/Taras Myskiw (Russland). Thole/Wickler bekommen es mit der polnischen Kombination Piotr Kantor/Bartosz Losiak (Polen) zu tun.

Thole/Wickler mit erstem Auftritt nach Olympia

Thole/Wickler bestreiten ihr erstes Turnier nach den Olympischen Spielen. In Tokio hatte das Duo nach dem Ausscheiden im Viertelfinale Platz fünf belegt. Bleiben die Hamburger in Wien lange genug im Turnier, könnten sie gegen die russische Kombination Wjatscheslaw Krasilnikow/Oleg Stojanowski Revanche für die Olympia-Niederlage nehmen.

Ludwig/Kozuch nicht am Start

Bei den Frauen sind Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Partnerin Margareta Kozuch (Hamburg) nicht am Start. "Nach dem Höhepunkt und den anstrengenden Matches in Tokio müssen wir erst einmal wieder die Batterien aufladen", begründete Ludwig die Absage.

Drei deutsche Frauen-Teams im Viertelfinale

Das Duo Isabel Schneider/Victoria Bieneck hat indes bereits das Viertelfinale erreicht - die Hamburgerinnen bezwangen am Freitag Inna Makhno/Irina Makhno aus der Ukraine mit 2:0 (21:13,21:15). Auch Karla Borger/Julia Sude (Düsseldorf), die Esmée Böbner/Zoe Vergé-Dépré (Schweiz) 2:1 (21:12,15:21,15:11) schlugen, stehen in der Runde der letzten Acht.

Dort war für Chantal Laboureur/Cinja Tillmann (Friedrichshafen/Münster) nach der 1:2-Niederlage gegen Anastasija Kravcenoka/Tina Graudina (Lettland) Schluss. Kim Behrens und Sandra Ittlinger (Flacht/Hildesheim) waren bereits im Achtelfinale ausgeschieden - nach einer 0:2 (17:21, 15:21)-Niederlage gegen Sanne Keizer/Madelein Meppelink (Niederlande).

