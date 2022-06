Baskets-Legende Paulding: Zum Abschied ein großes Fest Stand: 03.06.2022 09:25 Uhr Beim Basketball-Bundesligisten Baskets Oldenburg endet am Sonnabend eine Ära: Rickey Paulding sagt dem Club und seinen Fans im Rahmen eines Abschiedsspiels gegen ein Allstar-Team "Good bye". Er beendet seine Karriere und geht in die USA zurück.

Selbstverständlich haben sie ihren Mann mit der Nummer 23 schon gebührend gefeiert. Minutenlang, mit stehenden Ovationen, Sprechchören und rhythmischem Klatschen. Nach dem letzten Saison-Heimspiel der Oldenburger in der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen Würzburg (113:87) am 29. April rührten die Fans ihre Club-Ikone ganz erheblich - unter anderem mit einer großen Choreographie und der Aufschrift "15 Jahre Loyalität - Dreier, Dunks & Herzblut - Danke Rickey".

Doch der 39 Jahre alte US-Amerikaner hat für die Baskets Oldenburg und die Stadt eine solch enorme Bedeutung, dass ein separates Abschiedsspiel nicht bloß angebracht ist. Es ist fast schon unerlässlich.

Rekordkulisse beim Abschiedsspiel

Und so wird es am Sonnabend (18 Uhr) in der heimischen Arena noch einmal richtig emotional werden. Für Paulding, seine Frau und seine drei Kinder, aber auch für all die Baskets-Fans, die ein Ticket für die Partie gegen ein Allstar-Team ergattert haben. 6.523 Besucher werden für eine Rekordkulisse beim Club sorgen. Die Niedersachsen haben ihren Plan umgesetzt, das Fassungsvermögen der Arena für diesen besonderen Tag nochmals zu steigern. Bis dahin lag das Limit bei 6.200 Plätzen. Sie hätten sicherlich auch noch mehr Tickets verkaufen können.

Paulding: "Freue mich auf Zeit mit meiner Familie"

Schließlich geht es darum, dem größten Spieler des Clubs noch einmal ausdrücklich zu danken und ihm nach 15 Jahren im Baskets-Trikot alles Gute für die Zeit nach der Karriere zu wünschen. Der Gedanke daran sorgt beim 1,96-Meter-Mann, der auf den Positionen Shooting Guard und Small Forward fast 600 Spiele für die Baskets bestritten und 7.959 Karrierepunkte erzielt hat, für zwiespältige Gefühle.

"Ich werde auf jeden Fall das Spielen und den Wettkampf vermissen. Beides liebe ich immer noch. Ich liebe die Atmosphäre in der Kabine und mit den Jungs zusammen zu sein", sagte die Baskets-Legende dem NDR. "Aber jetzt freue ich mich auch auf die anderen Dinge da draußen. Darauf, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, zu entspannen und nicht immer nur Training und Spiele auf dem Plan zu haben."

Paulding wurde schnell zum Publikumsliebling

Dass sie ihn in Oldenburg längst fest in ihre Herzen geschlossen haben, weiß Paulding natürlich. Immerhin prangt an einer Wand neben der Arena ein riesiges Graffito, das ihn zeigt, wie er seine Arme ausstreckt. "Pauldingburg - since 07/08" ist darauf zu lesen.

"Es ist schön, ein Teil der Stadt zu sein, weil ich hier so lange war." Rickey Paulding

"Ich bin immer wieder nervös, wenn ich es angucke und die Leute sich wundern, was ich da mache. Jedes Mal wenn ich daran vorbeikomme, bin ich begeistert", so der zweitbeste Scorer in der Bundesliga-Geschichte.

Die größen Erfolge waren für ihn in Oldenburg der Gewinn der deutschen Meisterschaft 2009 und des Pokals 2015. Am Sonnabend wird Paulding gegen 18 Uhr in 4x5 Minuten Spielzeit noch einmal gemeinsam mit einigen Weggefährten auf dem Parkett stehen. Welche Spieler dabei gemeinsam im Allstar-Game antreten, wollte der Club nicht verraten.

Baskets versprechen viele Überraschungen

"Rickey hat sich in den 15 Jahren bei uns eine ganz besondere, emotionale und unvergessliche Verabschiedung verdient. Deshalb haben wir gemeinsam ein Event organisiert, das es so im deutschen Basketball für einen Spieler noch nicht gegeben hat", sagte Daniel Pleines, Leiter Marketing bei den Baskets Oldenburg. "Wir haben viele Überraschungen für Rickey und unsere Fans vorbereitet und wollen diesen besonderen Spieler und Menschen würdig feiern. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, mit der Kulisse von 6.523 Fans einmalig ein besonderes Zeichen zu setzen."

Paulding erhält am Sonntag das Große Stadtsiegel

Fest steht schon jetzt, dass das Trikot mit der Nummer 23 unter die Hallendecke gezogen und damit offiziell nicht mehr vergeben wird. Und so ganz wird es auch mit dem späten Samstagabend noch nicht zu Ende sein. Am Sonntag um 12 Uhr folgt die Ehrung im Rathaus. Dann überreicht Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) dem Publikumsliebling das Große Stadtsiegel.

