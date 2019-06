Stand: 06.06.2019 13:50 Uhr

Basketball: Strobl neuer Coach der Löwen

Der Amerikaner Pete Strobl wird neuer Cheftrainer der Löwen Braunschweig. Das gab der Basketball-Bundesligist am Donnerstag bekannt. Der 41-Jährige, der auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt und fließend Deutsch spricht, war zuletzt drei Jahre Co-Trainer des Bundesliga-Rivalen Ulm. "Der Club hat ein klares Profil, ist auf dem Vormarsch und wir passen hervorragend zusammen", sagte Strobl.

"Ein sehr engagierter junger Trainer"

Der in Kalifornien geborene Ex-Profi folgt in Braunschweig auf den früheren Bundestrainer Frank Menz, der aus privaten Gründen zum Bundesliga-Absteiger Jena wechselt. "Uns war wichtig, dass der neue Headcoach zu uns passt - sowohl von der Mentalität, der Spielphilosophie wie auch bezüglich seiner Skills", sagte Braunschweigs Geschäftsführer Sebastian Schmidt: "So hat Pete beispielsweise in der Vergangenheit gezeigt, dass er ein sehr engagierter junger Trainer ist, der besondere Stärken in der Weiterentwicklung von Spielern auf ein Top-Niveau hat."

