Basketball: Schröder wechselt zu Los Angeles Lakers Stand: 19.11.2020 08:07 Uhr Der Transfer von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder zum NBA-Champion Los Angeles Lakers ist perfekt. Der 27 Jahre alte Spielmacher kommt von den Oklahoma City Thunder.

Die Entscheidung, wo der Point Guard in der kommenden Saison spielt, gab der Titelverteidiger am Mittwochabend (Ortszeit) bekannt. Zuvor hatte in den USA der NBA-Draft stattgefunden, bei dem die Teams Nachwuchsspieler verpflichten. Schröders Club, die Oklahoma City Thunder, war bereit, den Braunschweiger abzugeben, da die Mannschaft komplett neu aufgebaut werden soll.

Schröder hatte bei Wechsel kein Mitsprache-Recht

Schröder soll auch von anderen Clubs umworben worden sein. Offenbar hatten die Lakers das beste Paket für den 27-Jährigen geboten und damit den Zuschlag erhalten. Die Besonderheiten des amerikanischen Sportsystems degradieren den deutschen Nationalspieler dabei zum Zuschauer. Wechsel von Profis vereinbaren in der NBA - oder auch der NFL - die Clubs untereinander. Die Spieler haben kein Mitsprache-Recht, es sei denn sie haben eine entsprechende Klausel im Vertrag. Die haben allerdings die wenigsten Profis.

Seite an Seite mit Superstar LeBron James

Aufbauspieler Schröder soll dem Team von der kalifornischen Westküste um die Superstars LeBron James und Anthony Davis zum 18. Titel verhelfen und damit zum alleinigen Rekordmeister der besten Basketball-Liga der Welt machen. Oklahoma City Thunder sicherten sich von den Lakers im Gegenzug die Transferrechte an Danny Green und den Zugriff auf das Auswahlrecht an Position 28 der Talentevergabe. Jaden McDaniels, den die Lakers auswählten, spielt zukünftig für das Team aus Oklahoma.

Die Lakers twitterten am späten Mittwochabend am Rande des NBA-Drafts: "Offiziell: Willkommen in Los Angeles, Dennis Schröder".

Vertrag läuft bis 2021

Für den in der NBA sehr respektierten 27 Jahre alten Schröder ist es der dritte Club seit seinem Debüt für die Atlanta Hawks 2013. Nach fünf Jahren in Georgia ging er zu den Thunder, war fortan kein Startspieler mehr, lernte aber viel von Chris Paul und verbesserte seine Werte in allen Bereichen. In Oklahoma besaß Schröder noch einen Vertrag bis 2021, der ihm ein Gehalt in Höhe von 15 Millionen US-Dollar (rund 12,7 Millionen Euro) garantiert hat. Das übernehmen die Lakers und wollen ihm dem Vernehmen nach im Anschluss einen großen neuen Vertrag anbieten.

Mit den Lakers hat der zweifache Familienvater gute Chancen, nach Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks 2011 als zweiter Deutscher die begehrteste Trophäe im Basketball zu gewinnen. Neben James zählt auch Center Anthony Davis zu den absoluten Größen der Nordamerika-Liga. Mit Schröder dürfte das Team von Trainer Frank Vogel noch stärker, der Kader noch tiefer werden.

"Magic" Johnson freut sich auf Schröder

Lakers-Idol und Ex-Präsident Earvin "Magic" Johnson hatte sich schon vor der offiziellen Bestätigung auf Schröder gefreut. "Das einzige Problem, wenn man LeBron, AD und Dennis Schröder hat, ist, dass wir nächste Saison nicht die Heimspiele im Staples Center besuchen können", twitterte Johnson. Die Lakers werden die am 22. Dezember beginnende NBA-Saison wegen der Corona-Pandemie ohne Heimzuschauer beginnen.

Das Kuriose: Schröder, der der alleinige Gesellschafter des Basketball-Bundesligisten Löwen Braunschweig ist, wollte eigentlich gar nicht weg aus Oklahoma. Im "MagentaSport-Podcast" hatte der 27-Jährige zuletzt erzählt, dass es bereits in der vergangenen Saison Angebote gegeben hätte. "Aber ich wollte nie zu den Lakers, zu den Clippers, oder zu den ganzen Namen, die meinen Agenten angerufen haben", so Schröder.

