Basketball-Saison startet - Nordclubs erleichtert Stand: 03.11.2020 17:02 Uhr Am Freitag beginnt mit dem Spiel der BG Göttingen in Ludwigsburg in schwierigen Zeiten die neue Saison der Basketball-Bundesliga (BBL). Den Clubs droht ein Kraftakt.

von Christian Görtzen

"Wir fangen an, alles andere ist keine Option. Wir sind zuversichtlich und gelassen" - diese Sätze hatte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz Ende September formuliert. Er bezog sich damit auf den Saisonstart am 6. November und den BBL-Pokal, der zuvor noch ausgetragen werden sollte. Sechs Wochen nach Holz' optimistischer Einschätzung stellt sich die Situation anders dar.

Zuschauer sind nach einem Beschluss der Bundesregierung und der Länder mindestens für den November nicht zugelassen, und der BBL-Pokal konnte aufgrund mehrerer positiver Corona-Tests bei den Profis auch noch nicht zu Ende gespielt werden.

Fünf norddeutsche Clubs in den Startlöchern

Am Saisonstart wird gleichwohl festgehalten. Der Schritt sei auch "logisch", merkte Holz nun an. Pragmatismus bestimmt offenbar das Handeln. So schmerzhaft für die Vereine die fehlenden Erlöse aus dem Ticketverkauf auch sind - so wie im Juni mit der Austragung des Finalturniers in München geht es für den Sport nun erneut darum, im Werben um Sponsoren präsent zu bleiben. Und so stehen auch fünf norddeutsche Clubs - Baskets Oldenburg, SC Rasta Vechta, BG Göttingen, Löwen Braunschweig und die Hamburg Towers - in den Startlöchern.

Aufbruchstimmung bei den Hamburg Towers

Towers-Sportchef Marvin Willoughby hält das Festhalten am Saisonstart-Termin für richtig. "Wir wollen, dass es endlich losgeht. Niemand garantiert uns, dass sich die Infektionslage in vier oder sechs Wochen entspannter darstellt", sagte er vor dem Heimauftakt gegen Bamberg (Sonntag, 15 Uhr) dem "Hamburger Abendblatt". Die Hanseaten profitierten im Frühjahr vom Abbruch der Hauptrunde und dem Aussetzen der Abstiegsregelung, waren sie zu jenem Zeitpunkt doch Tabellenletzter.

Unter dem neuen Coach Pedro Calles, der von Rasta Vechta an die Elbe kam, soll es nach oben gehen - und möglichst bald der erste Heimsieg in der BBL gelingen. Calles will "attraktiven und effizienten Basketball" spielen lassen, kündigte er an.

Umbruch bei Rasta Vechta

Dafür hatte der 37 Jahre alte Spanier auch in Vechta gestanden. Calles-Nachfolger Thomas Päch ist nun darin gefordert, die Abgänge Luc van Slooten (Braunschweig), Max DiLeo (Hamburg) und Trevis Simpson (Gaziantep/Türkei) zu kompensieren und ein Team zu formen, das wieder in der oberen Tabellenhälfte mitmischen kann. Immerhin konnten Kapitän Josh Young und Nationalspieler Philipp Herkenhoff gehalten werden. Der Saisonstart ist hart: Am Sonntag (18 Uhr) steht die Partie beim Titelkandidaten Bayern München an.

"Winning-Team" in Oldenburg

Obwohl sie im BBL-Pokal früh gescheitert sind, sollten die Baskets Oldenburg im Kampf um die deutsche Meisterschaft ein Wörtchen mitreden können. Mit Sebastian Herrera (Crailsheim), Keith Hornsby (Torun/Polen), dem früheren NBA-Profi Phil Pressey (Estudiantes Madrid) und Martin Breunig (Bonn) haben sich die Baskets, die zum Auftakt am Sonntag (18 Uhr) in Braunschweig gastieren, gar verstärken können. Ein "Winning-Team" nennt es Geschäftsführer Hermann Schüller. "Durch die individuellen Qualitäten der Neuen sind wir deutlich besser. Wir haben zehn gleichwertige Spieler."

Löwen und "Veilchen" wollen überraschen

Spannend wird es zu sehen sein, wie sich die Löwen Braunschweig in dieser Saison schlagen werden. Zwar mussten sie einerseits in Scott Eatherton einen Top-Spieler nach Spanien ziehen lassen. Andererseits hat der Club von Eigentümer und NBA-Star Dennis Schröder auch bei den Zugängen für Aufmerksamkeit gesorgt. In dem ehemaligen Oldenburger Bryon Allen, dem nach seiner Suspendierung wieder eingegliederten Top-Talent Kostja Mushidi und van Slooten (Vechta) haben sich die Niedersachsen prominent ergänzt.

Für eine erste positive Überraschung hat bereits die BG Göttingen gesorgt. Unter dem neuen Trainer Roel Moors qualifizierten sich die "Veilchen" als erstes Team für die Finalrunde im BBL-Pokal. Dieser frühe Erfolg dürfte dem niedersächsischen Traditionsclub, der im Sommer aus wirtschaftlichen Gründen einen Totalumbruch hatte vollziehen müssen, Hoffnung für die Liga machen.

"Nicht die Hände in den Schoß legen"

Zu einer Herausforderung wird die Saison für alle werden, nicht nur für die Nordteams, auch für Titelverteidiger Alba Berlin. Dessen Geschäftsführer Marco Baldi nahm im "Sportschau-Olympia-Podcast" des NDR die Gesamtsituation in den Blick. "Wir brauchen einen Spirit, eine Idee, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Ich glaube, wir müssen uns verzeihen dürfen. Aber wir dürfen nur nicht die Hände in den Schoß legen und warten, dass irgendjemand die Dinge für uns löst", sagte Baldi.

Die BBL habe es mit dem Abschluss der vergangenen Saison schon bewiesen, dass sie dies könne. "Das ist der Geist, den wir brauchen", sagte Baldi. "Wenn wir in den Winterschlaf gehen und hoffen, dass danach alles vorbei ist, dann wird es tatsächlich den einen oder nicht mehr geben. Es ist immer wie im Sport: Wenn man verliert, dann ist es so, aber man muss immer alles gegeben haben."

