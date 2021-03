Basketball: Rostock Seawolves planen Heimspiele vor Zuschauern Stand: 25.03.2021 11:04 Uhr Die Rostock Seawolves planen, ihre Heimspiele wieder vor Zuschauern durchzuführen. Das Vorhaben ist Teil des Modellprojekts "Pilot Rostock", bei dem Lockdown-Öffnungen erprobt werden sollen.

Die Rostock Seawolves planen, ihre Heimspiele zukünftig wieder vor Zuschauern durchzuführen. Das teilte der Basketballclub am Donnerstagvormittag mit. Am 10. April sollen demnach wieder Zuschauer beim Spiel gegen das Team von Science City Jena in der Rostocker Stadthalle dabei sein dürfen. Das Vorhaben ist Teil des Modellprojekts "Pilot Rostock", bei dem Lockdown-Öffnungen erprobt werden sollen. Der Club arbeitet dabei eng mit der Hansestadt Rostock und der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns zusammen.

Hygienekonzept für die Stadthalle bereits genehmigt

Die Rostock Seawolves planen nach eigenen Angaben für ihr Heimspiel am 10. April verschiedene Varianten der Auslastung: Im Gespräch seien beispielsweise zehn Prozent der Hallenkapazität, etwa 450 Zuschauer. Eine genaue Zuschauerzahl stehe aber noch nicht fest, heißt es vom Verein.

Ein umfangreiches Hygienekonzept sei bereits erstellt und vom Gesundheitsamt Rostock genehmigt worden. So sind vor der Veranstaltung auch Corona-Schnelltests vorgesehen. Auch eine Maskenpflicht, Abstandsregeln und die Nutzung der Luca App sind teil des Konzepts. Die Vorgespräche mit Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) und Sportministerin Stefanie Drese (SPD) zur grundsätzlichen Idee seien sehr positiv verlaufen. "Wir würden es sehr begrüßen, wenn Ministerpräsidentin Manuela Schwesig unser Vorhaben genehmigt", so André Jürgens, Vereinsvorsitzender der Rostock Seawolves.

Modellöffnungen sollen wichtige Erkenntnisse liefern

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte am Dienstagabend für die Zeit nach Ostern modellhafte Öffnungsschritte in Niedrig-Inzidenz-Gebieten angekündigt. Damit sollen Erkenntnisse und Erfahrungen gesammelt werden, wie das öffentliche Leben in Zeiten der Corona-Pandemie wieder möglich ist. Der Fußballdrittligist FC Hansa Rostock konnte bereits erfolgreich ein Konzept mit 777 Zuschauern im Ostseestadion umsetzen. Das letzte Heimspiel der Rostock Seawolves vor Zuschauern fand am 1. November 2020 gegen die Nürnberg Falcons statt. Damals waren 1.500 Fans in der Rostocker Stadthalle mit dabei.

