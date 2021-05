Basketball-Play-offs mit Towers terminiert - Wildcard für Vechta? Stand: 10.05.2021 16:55 Uhr Die Play-offs in der Basketball-Bundesliga wurden terminiert. Die Hamburg Towers starten gegen Alba Berlin am 20. Mai. Für Absteiger Rasta Vechta könnte sich eine Hintertür öffnen.

Nach der Termin-Bekanntgabe der Liga am Montag wird es in den vier Viertelfinal-Serien, die alle im Modus Best-of-Five ausgetragen werden, täglich zwei Spiele geben. Die Hamburg Towers bekommen es zum Auftakt am 20. Mai mit Titelverteidiger Alba Berlin zu tun, der Hauptrunden-Erste Riesen Ludwigsburg trifft auf Brose Bamberg. Die anderen beiden Viertelfinal-Paarungen stehen noch nicht endgültig fest und hängen vom Ausgang des Nachholspiels Baskets Oldenburg gegen BG Göttingen am Dienstag (19 Uhr) ab.

Wildcard-Bewerbung: Rasta Vechta will Dienstag entscheiden

Mit Blick auf die kommende Saison entschieden die Clubs und die Liga, ein Wildcardverfahren einzuleiten. Dies ist möglich, weil aus der Zweiten Liga nur die Academics Heidelberg aufsteigen, sofern sie die Bedingungen in der erteilten Lizenz erfüllen. Bis zum 20. Mai (18 Uhr) haben interessierte Clubs die Möglichkeit, sich um die Wildcard zu bewerben. Als Kandidaten gelten unter anderem die Giessen 46ers und Rasta Vechta, die sportlich aus der BBL abgestiegen sind.

"Wir werden jetzt noch einmal in uns gehen, alles abwägen und am Dienstag unsere Entscheidung bezüglich einer möglichen Bewerbung um die Wildcard bekanntgeben", kündigte Rasta-Geschäftsführer Stefan Niemeyer auf der Club-Website an.

Wildcard-Gebühr in zwei Tranchen zu zahlen

Um den Clubs in den unsicheren Corona-Zeiten die Bewerbung zu erleichtern, können diese die zu zahlende Gebühr für die Wildcard in Höhe von 700.000 Euro in zwei Etappen bezahlen. Dabei ist die zweite Tranche über 350.000 Euro nur im Falle des Klassenerhalts fällig. Sollte Heidelberg die Lizenz nicht erteilt werden, beginnt nach dem 30. Juni ein zweites Wildcard-Verfahren.

