Duell der Hamburg Towers mit Jerusalem als Hochrisikospiel eingestuft Stand: 16.12.2024 16:30 Uhr Das EuroCup-Spiel des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers am Dienstagabend gegen Hapoel Jerusalem ist als Hochrisikospiel eingestuft worden. Die Zuschauer müssen sich daher auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

Wie die Hanseaten am Montag mitteilten, wird die Partie um 19.30 Uhr aus Sorge vor antiisraelischen Ausschreitungen wegen des Gaza-Krieges von einem Großaufgebot der Polizei gesichert. Fans dürfen nach Angaben von Towers-Sprecher Florian Eisebitt keine Taschen - egal welcher Größe - mitbringen.

Vor und in der Wilhelmsburger Inselpark Arena gilt ein Vermummungsgebot. Auch das Abbrennen von Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern ist untersagt. Zudem kündigte Eisebitt verstärkte Personenkontrollen an den Eingängen an.

Weitere Informationen Hamburg Towers gegen Tel Aviv - Hochrisiko-Spiel mit emotionalem Charakter Der Basketball-Bundesligist unterliegt im Eurocup deutlich. Rund 100 aus Israel angereiste Fans unterstützen Hapoel und verdrängen für 40 Minuten ihren Alltag. mehr

Auch Basketballer von Maßnahmen betroffen

"Sollte es vor oder in der Halle zu proisraelischen oder propalästinensischen Bekundungen kommen, wird das Sicherheitspersonal einschreiten", sagte der Towers-Sprecher. Die Maßnahmen betreffen allerdings nicht nur die Zuschauer. Auch Hamburgs Basketballer müssen sich am Dienstagabend auf andere Abläufe einstellen.

"Die Spieler müssen sich vorher verabreden und dann zusammen in die Halle gehen. Da werden halt die Taschen kontrolliert. Aber das gehört dazu. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft dadurch abgelenkt wird. In solchen Momenten merkt man, dass es neben Basketball noch andere Dinge auf der Welt gibt", erklärte Trainer Benka Barloschky.

Towers-Pleite bei "Geisterspiel" in Bulgarien

Bisher haben die Hamburger lediglich 800 Tickets für die Begegnung verkauft. Die erste Partie gegen Hapoel fand im Oktober ohne Zuschauer in Bulgarien statt. Die Towers verloren mit 74:89.

Im vergangenen Jahr hatten die Towers im Europapokal Hapoel Tel Aviv in der Inselpark Arena empfangen. Auch diese Partie war im Vorfeld als Hochsicherheitsrisikospiel eingestuft worden. Zu Zwischenfällen kam es vor und in der Halle nicht.

Weitere Informationen Hochrisiko-Spiel gegen Tel Aviv bringt Towers an "Grenze des Leistbaren" Wegen der Eskalation im Nahost-Konflikt gelten für das Eurocup-Spiel heute Abend in Wilhelmsburg verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 16.12.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Basketball