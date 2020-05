Stand: 19.05.2020 13:14 Uhr

Basketball: Grünes Licht für Finalturnier

Die Basketball-Bundesliga (BBL) darf mit einem Turnier in München ihren sportlichen Meister küren. Wie die bayerische Staatsregierung am Dienstag mitteilte, genehmigten die zuständigen Behörden die entsprechenden Pläne der BBL. Zehn Teams, darunter die Nordclubs Baskets Oldenburg, Rasta Vechta und BG Göttingen, sollen unter besonderen Bedingungen antreten.

Zehner-Runde soll Anfang Juni starten

An dem dreiwöchigen Final-Turnier, das am ersten Juni-Wochenende beginnen soll, nehmen neben Titelverteidiger Bayern München und dem Nordtrio die Teams aus Ludwigsburg, Crailsheim, Berlin, Bamberg, Ulm und Frankfurt teil. Einer Vorrunde mit zwei Fünfer-Gruppen schließen sich Play-offs mit Viertel- und Halbfinale sowie dem Finale an. Die K.o.-Runde wird jeweils mit Hin- und Rückspiel ausgetragen, die Ergebnisse werden addiert.

BBL-Konzept strenger als das der DFL

Die BBL hat wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) wegen der Corona-Pandemie ein Hygiene- und Sicherheitskonzept für die Fortsetzung der Saison erarbeitet.

Dieses geht aber noch über die DFL-Maßnahmen hinaus. Während der gesamten Dauer des Turniers werden alle zehn Mannschaften in einem Hotel in Quarantäne zusammengezogen. Damit soll verhindert werden, dass Spieler und Verantwortliche mit anderen Personen in Kontakt kommen und die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus steigt.

Bevor das Turnier Anfang Juni beginnt, werden die Teams an ihren jeweiligen Standorten eine rund dreiwöchige Vorbereitung absolvieren. Für die Rückkehr ins Mannschaftstraining benötigen sie die Zustimmung der jeweiligen Gesundheitsämter. Während dieser Phase dürfen die Profis und Trainer noch Kontakt zu ihren Familien haben, werden aber engmaschig getestet.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 19.05.2020 | 13:25 Uhr