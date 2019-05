Stand: 28.05.2019 22:26 Uhr

Basketball-Coup: Rasta Vechta im BBL-Halbfinale

Die Basketballer von Rasta Vechta haben für einen weiteren Meilenstein in ihrer Vereinsgeschichte gesorgt. Der Aufsteiger aus Niedersachsen steht bei seiner ersten Play-off-Teilnahme überhaupt prompt im Halbfinale. Am Dienstagabend setzte sich das Team von Headcoach Pedro Calles mit 90:86 (42:46) in Bamberg durch und gewann damit die Viertelfinalserie ("Best of Five") der BBL gegen den Pokalsieger und einstigen Serienmeister vorzeitig mit 3:1.

Gegner in den Duellen um den Final-Einzug ist ab Sonntag der aktuelle Meister Bayern München. Im zweiten Halbfinale treffen die Baskets Oldenburg, die sich gegen Bonn durchgesetzt hatten, auf Alba Berlin.

Vechta mit Energieleistung zu siebt

Die Leistung von Vechta ist umso bemerkenswerter, weil das Team im ohnehin dünnen Kader mit erheblichen Verletzungssorgen kämpft. Vier Spieler fielen seit Beginn der Play-offs aus, in den ersten beiden Partien sogar beide Center. In Bamberg kehrte zwar Michael Kessens zurück in den Kader, dafür fiel Power Forward Robin Christen aus. Erneut trat Rasta also mit lediglich sieben Profis an.

Die Niedersachsen ließen sich aber auch nicht von einem Zehn-Punkte-Rückstand im dritten Viertel entmutigen. Leidenschaftlich, und angetrieben vom überragenden Austin Hollins (mit 22 Punkten bester Werfer), drehte Vechta vor 5.794 Zuschauern die Partie und ging seinerseits mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung in den Schlussdurchgang. Der hatte es dann in sich - die Führung wechselte hin und her. Mit dem besseren Ende für den nervenstarken Aufsteiger. Josh Young sorgte in den Schlussekunden mit zwei Korblegern für den Sensations-Sieg.

