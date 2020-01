Stand: 12.01.2020 17:20 Uhr

Finale! Baskets Oldenburg greifen nach dem Pokalsieg von Matthias Heidrich, NDR.de

Die Baskets Oldenburg greifen nach dem zweiten Pokalsieg der Vereinsgeschichte nach dem Triumph 2015. Im Halbfinale am Sonntag setzten sich die Niedersachsen mit 84:76 (45:44) beim Bundesliga-Konkurrenten Ulm durch. Das BBL-Pokalfinale steigt am 16. Februar. Gegner der Oldenburger wird dann entweder Titelverteidiger Baskets Bamberg oder Alba Berlin sein, die am Abend (18 Uhr) das zweite Semifinale bestreiten. Wer im Endspiel Heimrecht genießt, wird per Los entschieden.

Offener Schlagabtausch in Hälfte eins

Oldenburg und Ulm lieferten sich in den ersten beiden Vierteln einen offenen Schlagabtausch. Es ging hin und her. Mal lagen die Gastgeber mit sechs oder sieben Punkten vorne, dann setzte sich wieder Oldenburg ab. Die 45:44-Führung der Niedersachsen zur Pause spiegelte das Kräfteverhältnis gut wider: Es war ein Spiel auf Augenhöhe.

Rückblick Oldenburg 2015 erstmals Pokalsieger

Routinier Paulding führt Baskets ins Finale

Das änderte sich allerdings im dritten und vierten Viertel. Oldenburg legte einen 9:0-Start hin und führte auf einmal mit 54:44. Braydon Hobbs und vor allem Routinier Rickey Paulding bestachen nun durch Zuverlässigkeit. Der 37-Jährige, der mehr oder weniger durchspielte, ging gegen immer weiter abbauende Ulmer voran, traf am Ende fünf von fünf Dreipunktewürfen. Insgesamt kam er als bester Baskets-Schütze auf 21 Zähler.

Baskets-Coach Mladen Drijencic

"Ich danke jeden Tag dem lieben Gott, dass Rickey Paulding in meinem Team spielt und unser Kapitän ist."

Paulding als Matchwinner passte ins Bild an diesem Tag. Neben Baskets-Coach Mladen Drijencic ist das Oldenburger Urgestein der letzte verbliebene Spieler aus der Pokalsieger-Mannschaft von 2015, der nun am 16. Februar nach dem zweiten Titel greifen darf.

