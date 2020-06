Stand: 20.06.2020 18:36 Uhr

BBL-Turnier: Oldenburg steht im Halbfinale

Die Baskets Oldenburg sind mit zwei Erfolgen gegen den früheren Serienmeister Brose Bamberg beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga ins Halbfinale eingezogen. Die Niedersachsen gewannen am Sonnabend in München mit 89:75 (51:46) auch das Viertelfinal-Rückspiel gegen die enttäuschenden Franken. Bereits das erste Duell hatte Oldenburg mit 86:81 für sich entschieden.



Gegner im Halbfinale wohl Alba Berlin

Weil auch Bayern München schon ausgeschieden ist, heißt der Meister erstmals seit 2009 nicht FC Bayern oder Bamberg, damals hatte Oldenburg den Titel geholt.

Bester Werfer des Siegers war Ian Hummer mit 21 Punkten, bei Bamberg reichten auch 20 Zähler von Kameron Taylor nicht fürs Weiterkommen. Aus der Entfernung von der Tribüne aus umarmte Oldenburgs Geschäftsführer Hermann Schüller in der fast leeren Halle Trainer Mladen Drijenicic symbolisch. "Ich weiß ja, wie hart er dafür arbeitet und dass es zwischendurch durch Corona auch Probleme gab", sagte Schüller. "Da fällt natürlich schon richtig Last von einem. Deshalb bin ich sehr stolz auf ihn."

In den Halbfinalspielen am Montag und Mittwoch treffen die Oldenburger wie schon im Vorjahr voraussichtlich auf Pokalsieger Alba Berlin, der am Abend (20.30 Uhr) ein 93:68 aus dem Hinspiel gegen die BG Göttingen zu verteidigen hatte. In der anderen Paarung der Vorschlussrunde stehen sich am Sonntag und Dienstag die Riesen Ludwigsburg und ratiopharm Ulm gegenüber.

Baskets Oldenburg - Brose Bamberg 89:75 (51:46) Beste Werfer: Hummer (21), Boothe (16), Paulding (16), Larson (14) für Oldenburg - Taylor (20), Sengfelder (11), Crawford (11), McLean (11) für Bamberg

Zuschauer: keine

