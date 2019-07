Stand: 30.07.2019 10:55 Uhr

BBL-Start: Towers müssen zum Meister FC Bayern

Die Hamburg Towers stehen zum Auftakt der Basketball-Bundesliga (BBL) vor der denkbar schwersten Aufgabe. Der Aufsteiger muss am 30. September beim Titelverteidiger FC Bayern München um die ersten Punkte in der neuen Saison kämpfen. Das geht aus dem am Dienstag von der BBL veröffentlichten vorläufigen Spielplan hervor. Gast im ersten Heimspiel der Hamburger im Inselpark ist am 4. Oktober der Mitteldeutsche BC.

"Weihnachtskracher" gegen ALBA Berlin

"Jedes Spiel wird etwas Besonderes. Aber auswärts in München zu starten, ist ein absolutes Highlight", sagte Co-Trainer Benka Barloschky. Geschäftsführer Jan Fischer ergänzte: "Wir freuen uns natürlich sehr auf unsere erste BBL-Saison, in der wir tolle Duelle gegen Topteams und Traditionsvereine der Ersten Liga sehen werden. Besonders die Partien rund um Weihnachten versprechen eine grandiose Atmosphäre." Am 22. Dezember kommt ALBA Berlin nach Hamburg, am 29. Dezember steigt das Nordduell gegen den Vorjahres-Halbfinalisten RASTA Vechta.

Dabei schloss Fischer nicht aus, aufgrund der großen Nachfrage "das eine oder andere Spiel dann in einer größeren Arena auszutragen. Unsere Heimat bleibt aber ganz klar Wilhelmsburg."

BBL-Eröffnungsspiel mit RASTA Vechta

Eröffnet wird die BBL-Saison am 24. September mit dem Gastspiel von RASTA Vechta in Ulm. Anwurf ist um 19 Uhr. Einen Tag später steigt in Göttingen das erste Nordduell, die BG empfängt die Löwen Braunschweig. Die Baskets Oldenburg starten mit einem Heimspiel in die neue Saison. Am 26. September empfangen die Niedersachsen das Team aus Würzburg. Bereits in der Folgewoche müssen die Baskets am 5. Oktober zum Landesderby in Vechta antreten. Braunschweig bestreitet am gleichen Tag sein erstes Heimspiel gegen Ulm, Göttingen gastiert in Würzburg.

