BBL: Rostock Seawolves feiern praktisch sicheren Klassenerhalt Stand: 19.04.2023 10:30 Uhr Aufsteiger Rostock Seawolves kann für eine zweite Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) planen. Nach dem 94:85-Erfolg gegen die BG Göttingen ließ Headcoach Christian Held jegliche Zurückhaltung fallen und sprach vom geglückten Klassenerhalt.

"Ich denke, jetzt haben wir nichts mehr mit dem Abstieg zu tun", sagte der 34-Jährige nach dem bereits 14. Saisonsieg der Mecklenburger. Auf diese Zahl kann zwar auch der Tabellenvorletzte Frankfurt Skyliners noch kommen und hat auch den direkten Vergleich mit Rostock für sich entschieden - dennoch droht den Seawolves nicht mehr, auf einen Abstiegsplatz durchgereicht zu werden, selbst wenn sie ihre verbleibenden fünf Saisonspiele verlieren. Denn die Konkurrenten nehmen sich in direkten Duellen noch gegenseitig die Punkte weg. Zudem liegen die Rostocker in den direkten Vergleichen mit Craislheim, Hamburg und Braunschweig vorn.

Play-off-Teilnahme möglich

Kein Wunder also, dass Held, der vor wenigen Wochen erst seinen Vertrag an der Ostsee verlängerte, bereits ein positives Fazit für die Premieren-Saison zog. Die hatte für den Aufsteiger eindrucksvoll begonnen: Nach vier Siegen in Folge zum Auftakt gab es erst Ende Oktober gegen Meister Alba Berlin die erste Saisonniederlage. Auch eine zwischenzeitliche Krise meisterte das Team und darf als Tabellenneunter sogar noch ein wenig von der Teilnahme an den Play-offs träumen.

Schweres Restprogramm

Dazu müsste den Rostockern aber wie gegen Göttingen eine Überraschung gelingen. Denn bis auf Schlusslicht Bayreuth kommen die Gegner allesamt aus den Play-off-Rängen: Schon am Sonntag gastieren die Seawolves beim Spitzenreiter in Berlin, drei Tage später geht's zum Tabellendritten FC Bayern München. Zum Saisonfinale stehen das Gastspiel in Ulm (7.) sowie die abschließende Heimpartie gegen die Riesen Ludwigsburg (6.) auf dem Programm.

