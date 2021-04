BBL-Pokal: Gelingt Außenseiter BG Göttingen der große Wurf? Stand: 15.04.2021 12:30 Uhr Basketball-Bundesligist BG Göttingen steht beim Top Four in München vor einer enormen Herausforderung. Im Halbfinale wartet am Sonnabend Meister Alba Berlin, den die "Veilchen" zuletzt mehrmals nicht schlagen konnten.

von Christian Görtzen

Wieder München. Wie schon im vergangenen Juni, als die BG Göttingen als einer von zehn Clubs der Basketball-Bundesliga (BBL) am dortigen Finalturnier teilnahm, um in Zeiten von Corona die Saison ordentlich zu Ende zu bringen und einen Meister zu ermitteln. Die Stimmungslage bei den "Veilchen" im Allgemeinen und bei Geschäftsführer Frank Meinertshagen im Besonderen ist vor dem Top Four im BBL-Pokal aber eine andere als damals. Eine nicht ganz so angespannte.

"Wir haben den Klassenerhalt schon erreicht, haben sogar noch eine kleine Chance auf die Play-offs, und im Pokal stehen wir im Halbfinale - das ist für uns eine sehr erfolgreiche Saison", sagte Meinertshagen dem NDR. Gleichwohl hoffen die Niedersachsen um ihren zuletzt so starken lettischen Shooting Guard Rihards Lomazs natürlich darauf, dass ihnen eine Zugabe gelingt - durch einen Coup in ihrem schweren Halbfinale gegen Meister Alba Berlin am Sonnabend (19.15 Uhr).

"Veilchen" wissen um ihre Rolle

"Ja, wir sind das in der Liga am schlechtesten platzierte Team und etatmäßig der kleinste Club in dem Feld, aber nichtsdestotrotz wollen wir Alba schlagen", sagte der 53-Jährige. Vor dem Pokal-Showdown in der Isar-Metropole gilt bei der BG die ganze Konzentration dem sportlichen Abschneiden. Ein knappes Jahr zuvor war dies noch anders. Da ging es um das große Ganze, um die Zukunft des Vereins.

Die Corona-Pandemie hatte "alles unsicher gemacht", wie Meinertshagen sagte. "Es war wirtschaftlich und finanziell eine ungewisse Zeit. Würden die Sponsoren Rückforderungen stellen? Wie sieht das bei den Fans mit ihren erworbenen Tickets aus? Wie sollte es insgesamt weitergehen?"

Schwierige Zeiten für die BG Göttingen

Und ja, er habe damals so einige Male "schlecht geschlafen", räumte Meinertshagen ein. "Es war vielleicht nicht so, dass der Verein in seiner Existenz direkt gefährdet war. Aber man wusste nie, was in zwei, drei Monaten passieren kann", sagte der gebürtige Hamburger. Trotz des knappen Geldes sei es "ganz gut gelungen" ein Team zusammenzustellen, das unter dem im Juli geholten belgischen Coach Roel Moors eine Einheit bildet.

Die Teilnahme am Top Four steht schon seit Oktober fest. Göttingen hatte sich als Sieger der Gruppe B qualifiziert und dafür eine Prämie in Höhe von 70.000 Euro gesichert. Sollte der Tabellenneunte der Bundesliga in München die Sensation gegen Berlin schaffen, wären es in schwierigen Corona-Zeiten weitere 70.000 Euro. Für den Finalsieg - im Endspiel wäre Gastgeber Bayern München oder Ulm der Gegner - gäbe es eine weitere Prämie in dieser Höhe.

Zuletzt nur Niederlagen gegen Alba Berlin

Nur: Allzu viel Mut macht die Bilanz gegen Alba nicht. Beim Finalturnier in München zogen die Niedersachsen in beiden Viertelfinalspielen gegen die Berliner den Kürzeren. Und in dieser Saison ging im Februar das Heimspiel mit 75:86 verloren, einen Monat später war es in Berlin beim 58:89 sogar noch deutlicher. "Wir haben bei uns im Scherz gesagt, dass es nur noch zwei Siege sind bis zum Titel", verriet Meinertshagen. Dafür benötigen die Norddeutschen nicht weniger als ein perfektes Wochenende.

Es wäre der erste Titelgewinn für Göttingen seit dem BBL-Pokalsieg des ASC, eines Vorgängervereins der BG, im Jahr 1985. Die Chance, etwas Historisches zu vollbringen, ist zugegeben recht klein. Der Erfolgsdruck ist es aber auch. Die "Veilchen" kommen unbeschwert nach München - um zu überraschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 17.04.2021 | 23:03 Uhr