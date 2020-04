Stand: 28.04.2020 12:15 Uhr

BBL: Oldenburg bewirbt sich als Turnier-Standort

Die Baskets Oldenburg wollen sich als Standort für die geplante Bundesliga-Fortsetzung im Turnier-Format bewerben. "Wir haben mit den beiden Hallen hier eigentlich perfekte Bedingungen", sagte Hermann Schüller, Geschäftsführer des Basketball-Bundesligisten. Auch die Unterbringung der zehn Mannschaften sei leistbar, "mit dem Ammerland haben wir ein herrliches Naherholungsgebiet um die Ecke".

Zehn Clubs in zwei Gruppen

Die Clubs und die Ligaspitze hatten am Montag einstimmig beschlossen, die Saison mit zehn Vereinen, darunter auch Oldenburg, fortführen zu wollen. Diese sollen zunächst in zwei Fünfer-Gruppen und dann in Play-offs an einem Standort ohne Zuschauer den Meister küren. Die Pläne müssen noch von den Behörden und der Politik genehmigt werden. Die Details des Konzepts sollen zeitnah ausgearbeitet werden, schon am Dienstag traf sich erstmals die einberufene Expertengruppe.

Eine Entscheidung über den Standort soll am kommenden Montag fallen. Schüller sprach von einem "ambitionierten und ehrgeizigen, aber auch spannenden und sich lohnenden Projekt". Nun liege es an der Politik, die notwendigen Genehmigungen zu erteilen. "Wenn es dem Fußball gelingt, die Saison fortzusetzen, dann haben auch wir sehr gute Chancen", sagte Schüller.

