BBL: Hamburg Towers schlagen Meister FC Bayern vor Rekordkulisse Stand: 20.04.2025 17:22 Uhr Die Hamburg Towers haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) für eine dicke Überraschung gesorgt. Vor der Rekordkulisse von 12.015 Zuschauern feierten die Hanseaten einen 74:70 (30:32)-Erfolg, der die Chancen auf die direkte Play-off-Teilnahme wieder erhöht hat.

Der Umzug von der heimischen Inselparkhalle in die Arena im Hamburger Volkspark hat sich somit gelohnt. Zwar lag das Team von Trainer Benka Barloschky, der heute Abend ab 22.50 Uhr zu Gast im NDR Sportclub ist, am Ostersonntag in einer packenden Partie zur Pause noch mit zwei Punkten zurück. Doch dann trieb das Publikum das Heimteam zum fünften Sieg in Folge.

Iveys Dreier kurz vor Schluss entscheidet die Partie

Jan-Niklas Wimberg steuerte 14 Punkte zum Sieg bei, Jaizec Lottie markierte 13 Zähler für die Towers, die vor allem nach dem Seitenwechsel die Partie dominierten und zwischenzeitlich mit 14 Punkten vorne lagen. Der Meister kämpfte sich aber noch einmal zurück, der Ex-Hamburger Justus Hollatz brachte München 80 Sekunden vor dem Ende auf zwei Punkte heran. Doch ein Dreier von Brae Ivey 18 Sekunden vor der Schlussirene sorgte für die Vorentscheidung und ließ die heimischen Fans jubeln.

Gleichauf mit Rang sechs

In der Tabelle sind die Towers nun als Neunter gleichauf mit Rang sechs, der den direkten Einzug in die Play-offs bedeuten würde. Ein Platz in den Play-ins ist angesichts des Vorsprungs auf den Tabellenzehnten Rasta Vechta (unterlag gegen Würzburg) zum Greifen nahe.

