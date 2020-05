Stand: 07.05.2020 19:21 Uhr

BBL-Finalturnier: Modus und Gruppen stehen fest

Der deutsche Basketball-Meister soll in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspielen ermittelt werden. Das teilte die Basketball-Bundesliga (BBL) am Donnerstagabend mit. Die jeweiligen Ergebnisse der beiden Partien im Viertel-, im Halbfinale sowie im Finale werden zu einem Endergebnis addiert, das dann über den Sieger entscheidet. Zuvor spielen die insgesamt zehn Mannschaften in zwei Fünfer-Gruppen in einer einfachen Gruppenphase nach dem Modus jeder gegen jeden. Alle Begegnung finden in der Halle des amtierenden Titelträgers FC Bayern in München statt. Geplant ist das "Final10" von Anfang Juni an für einen Zeitraum von drei Wochen.

Basketball hofft auf erhöhte Aufmerksamkeit Sportclub - 03.05.2020 22:30 Uhr Autor/in: Boris Poscharsky Die Basketballer geben ihre Saison noch nicht auf. Geplant ist ein Turnier mit zehn Teams, drei Wochen an einem Ort, ohne Fans. Der Aufwand ist riesig, doch die BBL will eine große Chance nutzen.







Sieben Clubs verzichten auf Saisonfortsetzung

In der Gruppe A sind mit den Baskets Oldenburg und der BG Göttingen zwei Nordclubs vertreten. Sie duellieren sich mit den Bayern, Crailsheim und Ulm. In der Gruppe B trifft Rasta Vechta auf Ludwigsburg, Berlin, Bamberg und Frankfurt. Die anderen beiden Bundesligisten aus Norddeutschland, die Hamburg Towers und Löwen Braunschweig, hatten wie fünf weitere Vereine aus der deutschen Basketball-Beletage auf eine Fortsetzung der Saison verzichtet.

Behörden müssen BBL-Konzept noch zustimmen

Die BBL hatte anders als der Handball und das Eishockey entschieden, die seit Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison nicht abzubrechen, sondern mit einem Turnier an einem Standort doch noch einen Meister zu ermitteln. Die Pläne müssen von Politik und Behörden noch genehmigt werden. Dafür reichte die Liga am Donnerstag ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept ein, das sich an dem der Deutschen Fußball Liga (DFL) orientiert. Allerdings sehen die Pläne im Basketball zusätzlich vor, alle zehn Teams während des gesamten Turniers in einem Hotel zusammenzuziehen.

