Stand: 14.06.2020 20:48 Uhr

BBL: Oldenburg schlägt Meister Bayern München

Die Baskets Oldenburg haben beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga (BBL) Meister und Titelverteidiger Bayern München geschlagen und sich somit Rang zwei in der Vorrundengruppe A gesichert. Die Niedersachsen setzten sich am Sonntag mit 89:81 (44:42) durch. "Es war eine super Leistung. Wir haben viel Energie gebracht und verdient gewonnen", sagte Oldenburgs Robin Amaize.

Baskets im letzten Viertel nicht zu stoppen

In der engen Partie lagen die Bayern lange vorne, gaben ihre Führung zum Ende des dritten Viertels allerdings aus der Hand. Im Schlussviertel nutzte Oldenburg die Verunsicherung des Gegners gnadenlos aus und feierte einen Achtungserfolg. Erfolgreichster Werfer für den Meister von 2009 war Nathan Boothe mit 17 Punkten, für die Bayern markierte Vladimir Lucic 16 Zähler.

K.o.-Runde mit Hin- und Rückspiel

Durch den Sieg und Platz zwei in der Gruppe vermieden die Oldenburger im Viertelfinale ein Aufeinandertreffen mit den noch ungeschlagenen Teams Alba Berlin und Riesen Ludwigsburg, die in der Parallelgruppe am Montag gegeneinander antreten. Die K.o.-Runde wird jeweils mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das Gesamtergebnis aus beiden Partien entscheidet über den Sieger.

