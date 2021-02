Zverev souverän ins Achtelfinale - Lockdown in Melbourne Stand: 12.02.2021 07:09 Uhr Alexander Zverev ist bei den Australian Open ins Achtelfinale eingezogen. Der Tennisprofi aus Hamburg setzte sich gegen den Franzosen Adrian Mannarino mühelos mit 6:3, 6:3, 6:1 durch. Unterdessen geht Melbourne in den Lockdown.

In der nächsten Runde trifft der 23-Jährige, der eine blitzsaubere Leistung zeigte, auf Dusan Lajovic aus Serbien oder den Spanier Pedro Martinez. Zverev spielte äußerst konzentriert und dominant, geriet nie in ernsthafte Gefahr und verwandelte nach nur 1:43 Stunden seinen ersten Matchball.

Zverev ist der letzte verbliebene Deutsche beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison. Im Vorjahr war er erst im Halbfinale am Österreicher Dominic Thiem gescheitert.

Melbourne geht in den Lockdown

Ab Sonnabend werden für fünf Tage keine Zuschauer mehr auf der Anlage im Melbourne Park erlaubt sein. Das Turnier werde aber trotz des neuen fünftägigen Lockdowns in Melbourne fortgesetzt, erklärte Dan Andrews, Premierminister des zuständigen Bundesstaates Victoria. Bislang waren bis zu 30.000 Besucher pro Tag gestattet, am Donnerstag kamen 21.010 Fans. "Die Spieler werden sich in einer Bubble aufhalten", sagte Turnierdirektor Craig Tiley: "Nur diejenigen, die für die Durchführung der Veranstaltung unerlässlich sind, werden vor Ort sein."

Britischen Corona-Mutation in einem Quarantäne-Hotel

Wie bereits bei vergangenen Turnieren dürfen sich die Profis demnach in einer abgeschotteten Blase nur im Hotel oder auf der Anlage befinden. Der erneute Lockdown wurde wegen des Ausbruchs der britischen Corona-Mutation in einem Quarantäne-Hotel am Flughafen von Melbourne verhängt und gilt ab Freitag um 23.59 Uhr (Ortszeit). Das Grand-Slam-Turnier gelte laut Andrews jedoch als "Arbeitsplatz" und könne deshalb mit limitiertem Personal auf der Anlage fortgeführt werden.

Turbulenzen schon vor dem Turnierstart

Schon vor dem Turnierstart hatten die Corona-Bestimmungen für einige Turbulenzen gesorgt. So mussten über 70 Profis, darunter Angelique Kerber (Kiel), wegen Coronafällen auf ihren Flügen für 14 Tage in strikte Quarantäne, während andere Profis ihr Hotel zumindest jeweils fünf Stunden täglich für Trainings und Behandlungen verlassen durften. Wenige Tage vor Beginn der Australian Open mussten sich rund 500 Personen erneut für einen Tag isolieren, weil ein Hotel-Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

