Australian Open: Zverev gegen Djokovic, oder sind aller guten Dinge vier? Stand: 22.01.2025 12:17 Uhr Alexander Zverev will am Freitag im Halbfinale der Australian Open der Tennis-Profis seinen "Grand-Slam-Fluch" gegen Novak Djokovic besiegen. Der Hamburger trifft zum vierten Mal in seiner Karriere in einem Major-Turnier auf den Serben. Bislang lachte am Ende stets der "Djoker".

Djokovic, inzwischen 37 Jahre alt und damit im Herbst einer äußerst erfolgreichen Karriere, ist vor dem insgesamt 13. Duell auf der ATP-Tour mit Zverev voll des Lobes für seinen Widersacher. "Sascha spielt mit das beste Tennis seines Lebens", sagte der Weltranglistensiebte.

So sehr Djokovic die deutsche Nummer eins aber auch schätzt, im Semifinale in Melbourne darf dann doch gerne alles beim Alten bleiben. Sprich: Der Serbe will auch Grand-Slam-Duell Nummer vier mit dem zehn Jahre jüngeren Hamburger gewinnen und damit den vorletzten Schritt zu seinem 25. Major-Titel machen.

"Solange ich spiele, lässt er mich Grand-Slam-Matches gewinnen", sagte Djokovic mit einem Augenzwinkern.

Letztes Major-Duell bei US Open 2021

Das bis dato letzte Major-Aufeinandertreffern der beiden Tennis-Größen datiert aus dem Jahr 2021. Seinerzeit setzte sich Djokovic im Halbfinael der US Open in fünf Sätzen gegen Zverev durch und nahm damit Revanche für die Final-Niederlage bei Olympia in Tokio. Im selben Jahr hatte der Serbe den Hamburger bei den Australian Open im Viertelfinale rausgeworfen.

Erstmals bei einem Grand Slam aufeinandergetroffen waren beide 2019 bei den French Open. Seinerzeit siegte Djokovic in drei Sätzen.

Djokovic und Zverev bestritten Showmatch in Melbourne

Nun also kommt es in Down Under zum erneuten Showdown zwischen dem Serben und Zverev, der noch immer auf seinen ersten Major-Triumph wartet. Vor dem Turnierbeginn hatten beide ein Showmatch in Melbourne bestritten und sich drumherum einen kurzweiligen Schlagabtausch geliefert. Djokovic, der sich im Viertelfinale in vier Sätzen gegen den Spanier Carlos Alcaraz durchsetzte, hatte auch eine Pressekonferenz von Zverev besucht und mit einer Frage für einen Lacher gesorgt.

"Glaubst du, dass die Antwort, wie man einen Grand Slam gewinnt, im Weltall liegt?", fragte er. Zverevs launiger Konter: "Die Antwort auf die Frage, wie man einen Grand Slam gewinnen kann, ist, dass du mich einen gewinnen lässt."

Wird Djokovic rechtzeitig ganz fit?

Möglichweise kann der Hamburger davon profitieren, dass sein Rivale angeschlagen ist. Wie schwer die Oberschenkel-Probleme aus dem Match des Serben gegen Alcaraz wiegen, konnte Djokovic zunächst nicht sagen. "Der Schlüssel ist Regeneration jetzt. Der Extratag ohne Match kommt zur perfekten Zeit für mich", sagte Djokovic: "Mal sehen, ob es am Freitag gut genug sein wird. Hoffentlich kann ich mich bestens fühlen."

Zverev hatte Djokovic nach seinem Halbfinaleinzug als "besten Spieler aller Zeiten" bezeichnet: "Er hat hier zehnmal gewonnen. Ich sag mal so: Es wird nicht einfach sein."

Mischa Zverev: "Kommt auf Tagesform an"

Aber unbezwingbar ist der "Joker" eben auch nicht. Viermal hat Zverev ihn schon besiegt, zuletzt bei den ATP Finals 2021 in Turin im Halbfinale. Nur der verflixte erste Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier gegen den Serben fehlt dem Hamburger halt noch. Eine spezielle Taktik für Major-Duell Nummer vier wird sich der 27-Jährige dabei nach Einschätzung seines Bruders Mischa Zverev nicht zurechtlegen.

"Sie kennen sich in und auswendig. Es ist immer so ein Spiel, du weißt, dass er es weiß, und er weiß, dass du es weißt. Deswegen muss man immer schauen, wie die Tagesform ist", sagte der frühere Tennis-Profi dem NDR.

