Stand: 29.01.2020 07:10 Uhr

Australian Open: Zverev zieht ins Halbfinale ein

Im 19. Anlauf hat er es endlich geschafft: Tennisprofi Alexander Zverev steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Im Viertelfinale der Australian Open besiegte der Hamburger am Mittwoch mit einer überzeugenden Leistung den Schweizer Stan Wawrinka in vier Sätzen - 1:6, 6:3, 6:4 und 6:2. Dabei sah es in der Anfangsphase gar nicht nach einem Erfolg für den Deutschen aus. Schnell lag er mit 0:5 zurück, und nach nur 24 Minuten brachte Stan Wawrinka den ersten Satz bei eigenem Aufschlag mit 6:1 nach Hause. Es war der erste Satzverlust für den Deutschen im Verlaufe des Turniers. Erst im zweiten Satz fand Alexander Zverev in die Spur. Beim Stand von 4:3 gelang ihm schließlich das erste Break. Kurz darauf ging der zweite Durchgang an die Nummer sieben der Weltrangliste.

Nun hatte der 22-Jährige das Match im Griff, wobei er von vielen leichten Fehlern seines Gegners profitierte. Im dritten und vierten Satz ließ Alexander Zverev nichts mehr anbrennen und verwandelte nach 2:19 Stunden seinen ersten Matchball mit einem Vorhand-Volley.

"Ich hoffe, es ist das erste von vielen Malen"

"Es fühlt sich genial an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll", kommentierte Zverev noch auf dem Platz im Interview mit Tennis-Legende John McEnroe den Halbfinal-Einzug. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Ich hoffe, es ist das erste von vielen Malen." Erstmals seit 2009 steht wieder ein deutscher Tennisprofi bei den Herren im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Damals hatte es Tommy Haas ins Halbfinale von Wimbledon geschafft.

In der Runde der letzten Vier trifft Alexander Zverev nun entweder auf den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal aus Spanien oder auf den Österreicher Dominic Thiem. Das andere Halbfinale bestreiten Novak Djokovic und Roger Federer.

Weitere Informationen Australian Open: Zverev träumt vom Turniersieg Alexander Zverev wird in Melbourne immer besser, sein Selbstvertrauen immer größer. Mit einem Sieg gegen Stan Wawrinka kann er erstmals das Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreichen. mehr 35 Bilder Alexander Zverev: Deutschlands Bester aus Hamburg Alexander "Sascha" Zverev ist Deutschlands bester Tennisspieler. Der junge Hamburger hat den Sprung in die Weltspitze geschafft. Seine Karriere in Bildern. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 29.01.2020 | 08:25 Uhr