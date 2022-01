Australian Open: Kerber scheitert in Runde eins an Kanepi Stand: 18.01.2022 12:28 Uhr Nach Corona-Erkrankung im Dezember und ohne Matchpraxis ist Angelique Kerber beim ersten Grand-Slam-Turnier 2022 bereits in der ersten Runde ausgeschieden. An ihrem 34. Geburtstag unterlag die Kielerin der Estin Kaia Kanepi 4:6, 3:6.

Auch im vergangenen Jahr war Deutschlands beste Tennisspielerin in Australien in der ersten Runde gescheitert. 2016 hatte Kerber in Melbourne ihren ersten von drei Grand-Slam-Titeln gefeiert. "Natürlich bin ich enttäuscht, dass es heute nicht geklappt hat", sagte die gebürtige Bremerin, doch in den vergangenen Jahren habe sie schon gelernt, dass man Geburtstag und Matches "trennen sollte".

"Ich habe nicht wirklich mein bestes Tennis gespielt", sagte Kerber: "Ich habe versucht, meinen Rhythmus zu finden und zurückzukommen. Aber manchmal gibt es Tage wie diesen."

Wie zuletzt 1977 keine Deutsche in Runde zwei

Erstmals seit 1977 steht bei den Australian Open damit keine Deutsche in der zweiten Runde. Am Montag waren in Andrea Petkovic und Tatjana Maria die beiden weiteren deutschen Starterinnen ausgeschieden.

Kerber hatte ihre Erwartungen vor ihrer 15. Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres nach einer gestörten Vorbereitung mit Corona-Infektion heruntergeschraubt. Sie hatte im Vorfeld der Australian Open kein Vorbereitungsturnier gespielt - und gegen die 36 Jahre alte Kanepi war ihr der fehlende Rhythmus anzumerken.

Kerbers Kampf wird nicht belohnt

Doch Kerber kämpfte und holte im ersten Satz einen 1:4-Rückstand auf. Gerade als sie im Match angekommen schien, verlor sie aber wieder den Faden und den Satz. Spielerisch lief weiter wenig zusammen, doch der Kampfgeist stimmte. Kerber wehrte zu Beginn des zweiten Durchgangs drei Breakbälle ab, das Match glich einer Achterbahnfahrt - die deutsche Nummer eins nahm der Estin sogar den Aufschlag zum 3:2 ab. Doch Kerber gab den Vorteil sofort wieder aus der Hand und verlor die folgenden vier Spiele und das Match.

