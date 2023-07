Australian Football: Europameisterschaft findet in Kiel statt Stand: 08.07.2023 11:39 Uhr Neben Cricket und Rugby ist es die Nationalsportart in Australien: Australian Football. Auf dem Heimfeld der Kiel Koalas wird heute die "Footy"-Europameisterschaft ausgetragen.

von Julia Jänisch

Australian Football oder "Footy" - ein harter Sport mit viel Körperkontakt und hoher Fairness auf dem Platz. Der Euro Cup, quasi die Europameisterschaft, findet heute auf dem Nordmarksportfeld in Kiel statt. 15 Mannschaften bei den Männern und zehn bei den Frauen kämpfen um den Titel. Die German Eagles sind die deutsche Männer-Auswahl auf dem Platz. Zwei Nationalspieler kommen von den Kiel Koalas - für sie ist die EM ein Heimspiel. Joey Sartory ist gebürtiger Kieler und seit 2013 immer mal wieder Teil der deutschen Auswahl. "Zuhause, in der Heimatstadt auch noch Teil der Nationalmannschaft zu sein, ist für mich das Footy-Karriere-Highlight. Das ist seit Monaten das, worauf ich hinarbeite", freut sich der Kieler auf das Turnier.

Der Spielball beim Australian Football ähnelt einem Rugby und ist oval. Dieselbe Form hat das Spielfeld im Original und ist dabei deutlich größer als ein Fußballfeld. Das Feld auf dem Nordmarksportfeld ist heute kleiner: 100 Meter lang und 70 Meter breit. Die Spiele sind dafür kurz und hart: Gespielt werden kann der Ball in alle Richtungen - er darf aber nicht geworfen werden. Stattdessen kann er per Fuß (Schuss), Faust (Handpass) oder einem Schlag mit der offenen Hand (Tap) gespielt werden. Ziel ist es, den Ball in die Mitte der vier Torpfosten zu bringen. Die Pfosten sind mehrere Meter hoch und stehen gut sechseinhalb Meter auseinander.

Deutsche Männer verlieren erstes Spiel

Gegen die Waliser Welsh Red Dragons verlieren die German Eagles gleich das erste Spiel mit zwei Toren Unterschied. Beide Mannschaften waren ebenbürtige Gegner, intensives Tackling prägte das Spiel. Doch am Ende stellten die Waliser die Räume besser zu. Sartory stand in der Abwehr und konnte immerhin ein Tor verhindern: "Wir sind trotzdem heiß, die letzten Male haben wir auch immer das erste Spiel verloren." Denn ausgeschieden ist die Mannschaft trotz Niederlage noch nicht.

Vor zwei Jahren wurde die deutsche Auswahl beim Euro Cup Dritter, letztes Jahr sogar Zweiter. Damit hat die Mannschaft nicht gerechnet und ist so noch mehr zusammengewachsen. "Wir haben mittlerweile definitiv Titelambitionen", sagt Sartory selbstbewusst, "wir haben dieses Jahr ein extrem starkes Team. Wenn wir unser Potenzial auf den Platz kriegen, sind wir stark genug, um jeden zu schlagen. Und dann wäre Platz eins das Ziel."

Sartory kam über einen Schüleraustausch zum Australian Football. In Down Under vermisste er den Fußball und suchte nach Alternativen. So entdeckte er "Footy" für sich. "Was mich so richtig gecatched hat, ist, dass es, obwohl es sehr fair zugeht, ein ganz klarer Kampf um den Ball ist. Man kann wirklich vom Kopf her und körperlich zeigen, dass man, wenn man mehr gibt, auch besser als sein Gegenspieler ist, wenn der weniger gibt. Und das hat mir beim Fußball häufig gefehlt." Auch Lamentieren und Herumliegen nach Fouls gibt es laut Sartory bei der Sportart nicht. Die Entscheidungen der Referees würden zu 100 Prozent akzeptiert, ohne zu meckern. "Das hat mich sehr beeindruckt, das kannte ich so nicht, dass ein Sport auch so ausgeführt werden kann."

Euro Cup geht nur einen Tag

Auf dem Rasen in Kiel macht sich Sartory mit seiner Mannschaft bereit für das nächste Spiel. Durch die kurzen Spielzeiten wird der Sieger des Euro Cups bereits heute Abend feststehen.

