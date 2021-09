Aus im Halbfinale: Zverev scheitert bei US Open an Djokovic Stand: 11.09.2021 06:45 Uhr Alexander Zverev muss weiter auf seinen ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier warten. Der Tennis-Olympiasieger aus Hamburger verlor im Halbfinale der US Open gegen Novak Djokovic. Der Serbe kann nun Historisches schaffen.

Sechs Wochen nach dem Goldtriumph in Tokio unterlag Zverev nach einem tollen Match mit 6:4, 2:6, 4:6, 6:4, 2:6. Im Vorjahr hatte der Hamburger das Endspiel in New York erreicht und dort auf dramatische Art und Weise gegen Dominic Thiem aus Österreich verloren.

"Es war eine großartige Schlacht", sagte Zverev enttäuscht: "Wir haben beide alles auf dem Platz gelassen. In den wichtigen Momenten wird er auf einmal zur Wand." Djokovic bezeichnete seinen Gegner als "großen Champion", den er bewundere: "Ich wusste, dass es ein großer Kampf werden würde."

Djokovic fehlt noch ein Sieg zum Grand Slam

Djokovic würde mit einem Sieg im Finale gegen den russischen Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew als erst dritter männlicher Spieler nach Don Budge (1938) und Rod Laver (1962 und 1969) alle vier Grand-Slam-Turniere innerhalb eines Jahres gewinnen. Der Serbe hat in der laufenden Saison bereits bei den Australian Open in Melbourne, den French Open in Paris und in Wimbledon gesiegt.

Er besitzt zudem die große Chance, sich zum alleinigen Grand-Slam-Rekordsieger vor Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) zu küren. Alle drei stehen bei 20 Titeln bei den vier wichtigsten Turnieren des Jahres.

