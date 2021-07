Aus der Traum: Kerber scheidet im Wimbledon-Halbfinale aus Stand: 08.07.2021 16:33 Uhr Angelique Kerber hat das Finale von Wimbledon verpasst. Die Tennisspielerin aus Kiel unterlag am Donnerstag der Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty aus Australien nach großem Kampf im zweiten Satz mit 3:6, 6:7 (3:7).

Es wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein: Ausgerechnet am Ort ihres größten Triumphs schickte sich die deutsche Nummer eins an, alle Misserfolge der vergangenen drei Jahre vergessen zu machen. Doch kurz vor dem Einzug ins erste Grand-Slam-Finale seit dem Titelgewinn in London vor drei Jahren platzte der Traum vom insgesamt vierten Major-Sieg. Barty war letztlich eine Nummer zu groß für diese märchenhafte Geschichte.

Kerbers Wunsch, noch einmal in einem großen Finale zu stehen, ist allerdings auf einmal wieder sehr realistisch. Und mit dem olympischen Tennisturnier in Tokio lässt die nächste Chance nicht lange auf sich warten. Durch ihren vierten Halbfinaleinzug in Wimbledon wird Kerber in der kommenden Woche in der Weltrangliste immerhin um sechs Plätze auf Rang 22 klettern.

Kerber kämpft bis zum Schluss - vergeblich

In London kann der 33-jährigen Norddeutschen niemand nachsagen, nicht alles versucht zu haben. Nachdem Kerber ihr erstes Aufschlagspiel verloren hatte, fing sie sich schnell. Wenngleich der erste Satz trotzdem nach 34 Minuten an die Australierin ging, kämpfte sie wie besessen um jeden Punkt, feuerte sich immer wieder lautstark an und riss das Publikum auf dem Center Court mit.

"Das war eines der besten Matches, das ich je gespielt habe, ein Wahnsinnsmatch vom ersten Ballwechsel an. Angie hat das Beste aus mir herausgeholt." Ashleigh Barty

Zu Beginn des zweiten Abschnitts drehte sie den Spieß um: Diesmal war es die gebürtige Bremerin, der das erste Break glückte. Beim Stand von 5:3 schlug Kerber dann zum Satzausgleich auf. Doch das Spiel ging zu null an Barty. Und statt das 6:3 zu verbuchen, stand es wenig später 6:6 - Tiebreak. Dabei schien die 25-Jährige aus Queensland dann kurzen Prozess zu machen, führte schnell 6:0. Ein letztes Mal bäumte sich Kerber noch auf, holte drei Punkte. Doch mit dem vierten Matchball machte Barty alles klar.

