"Augenwischerei": Olympiasieger Peiffer kritisiert IOC-Chef Bach scharf Stand: 03.02.2022 14:25 Uhr In Peking wird am Freitag das Feuer der Olympischen Winterspiele entzündet. IOC-Präsident Thomas Bach schweigt zu den Menschenrechtsverletzungen in China und erklärt, Olympia sei unpolitisch. Für Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer ein Unding.

Thomas Bach mache sich zum Komplizen eines Systems, das Menschenrechte nicht achte, sagte der 34 Jahre alte Ex-Biathlet aus dem Harz im NDR Interview. "Ich denke da an die Uiguren, an Hongkong und an die fehlende Meinungsfreiheit. Menschen, die sich frei äußern, oder Aktivisten werden mundtot gemacht. Und es gibt auch Leute, die verschwinden", erklärte der ARD-Experte, der an drei Olympischen Spielen teilgenommen und dabei jeweils einmal Gold, Silber und Bronze gewonnen hat.

"Thomas Bach argumentiert immer, die Olympischen Spiele seien unpolitisch. Das ist aus meiner Sicht Augenwischerei. Sport ist immer eng verzahnt mit der Politik", betonte der Niedersachse.

Peiffer: Bach legimitiert Handlungen Chinas

Er sei "seit längerem" enttäuscht vom Internationalen Olympischen Komitee und dessen Präsidenten Bach, so der ARD-Experte - nicht zuletzt wegen des Schicksals der Tennisspielerin Pang Shuai, die nach ihren Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs wochenlang aus der Öffentlichkeit verschwunden war.

Vom angekündigten Treffen Bachs in Peking mit Peng Shuai erwartet der Harzer nichts: "Ich vermute, dass da wenig Kritik aus seinem Munde zu hören sein wird. Vor allem legitimiert er damit wieder die Handlungen des chinesischen Staates."

Gigantismus bei Olympia: Athleten nur "Statisten"

Aus sportlicher Sicht freue er sich auf die Wettbewerbe in China, die deutschen Athleten hätten ihm von einer guten Organisation berichtet. Gleichwohl hätten viele die gigantischen Anlagen als absurd und "vielleicht ein paar Nummern zu groß" beschrieben.

So teilt Peiffer auch die Ansicht von Langläufer Erik Lesser, der China Geldgier und fehlende Nachhaltigkeit vorgeworfen hatte: "China will sich mit diesen Spielen präsentieren und die eigene Stärke betonen. Die Athleten spielen da nur eine Statistenrolle.

