Stand: 15.01.2020 12:07 Uhr

Atlantic Challenge: Hamburgerinnen nähern sich Ziel

Das Team "RowHHome" nähert sich langsam aber sicher Antigua. Die vier Hamburger Ruderinnen, die sich am 12. Dezember von der kanarischen Insel La Gomera einmal quer über den Atlantik auf den Weg in die Karibik gemacht hatten, haben bereits die Schallmauer von 2.000 Seemeilen durchbrochen. Die Veranstalter der "Atlantic Challenge" über 5.000 Kilometer (2.700 Seemeilen) erwarten Catharina Streit, Meike Ramuschkat, Timna Kluge und Stefanie Kluge mit ihrem Boot "Doris" nach den neusten Berechnungen von Mittwochvormittag am 24. Januar im Ziel.

RowHHome: "Das schaffen wir jetzt auch noch"

"Wir kämpfen uns durch die Wellen. Nachts ist es meist am unangenehmsten, gerade wenn wir in voller Breite die Welle von der Seite bekommen, da wir nicht zu sehr südlich fahren dürfen und Doris dann für kurze Zeit eine Badewanne ist. Aber das schaffen wir jetzt auch noch!", teilten sie über ihre Social-Media-Kanäle mit.

Zwar verschaffte der Passatwind aus nordöstlicher Richtung den Hamburgerinnen zuletzt einen ordentlichen Schub, viele Wolken verhinderten aber zugleich, dass die Solarzellen genügend Strom produzieren konnten. Auch wenn die Crew einige elektronische Geräte abschaltete, litt offenbar der elektronische Kompass. Dadurch kam "Doris" vom Kurs ab und fuhr einen "kleinen Schlenker". Doch die Probleme sollen behoben sein.

Erstes Männer-Boot im Ziel in Antigua

Die selbsternannten Wellenbrecherinnen sind nach wie vor das schnellste Frauenteam im Feld. Ihre ärgsten Verfolgerinnen, die "Swiss Ocean Dancers", liegen laut Live-Tracking rund 124 Seemeilen zurück. Während die beiden Crews Rang 17 und 18 belegen, hat das Männerteam "Fortitude IV" bereits das Ziel erreicht. Die Sieger der Challenge aus London wählten mit 2.709 Seemeilen einen guten Kurs und beendeten das Rennen in 32 Tagen, 12 Stunden, 35 Minuten und 2 Sekunden.

