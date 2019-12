Stand: 28.12.2019 17:59 Uhr

Atlantic Challenge: Hamburger Ruderinnen gut im Rennen

Zwei Fliegenfische an Bord und zuletzt auch eine Walsichtung: Da soll keiner sagen, beim härtesten Ruderrennen der Welt sei keine Zeit für die schönen Dinge. Seit gut zwei Wochen kämpfen sich vier Hamburger Hobbyruderinnen durch die "Atlantic Challenge" - 5.000 Kilometer (2.700 Seemeilen) quer über den Atlantik, von der kanarischen Insel La Gomera bis in die Karibik nach Antigua.

Schnellstes Frauenteam im Feld

Und Catharina Streit, Meike Ramuschkat, Timna Kluge und Stefanie Kluge schlagen sich beachtlich. Aktuell liegt Team "RowHHome" auf Platz 15, von 35 gestarteten Booten. Damit sind die selbsternannten Wellenbrecherinnen das schnellste Frauenteam im Feld. Die 2.000 Seemeilenmarke (3.704 km) hatte das erste deutsche Team, das an der "Atlantic Challenge" teilnimmt, bereits nach elf Tagen kurz vor Heiligabend geknackt. Kein Wunder, dass die Stimmung an Bord ausgelassen war und Zeit für einen gesungenen Weihnachtsgruß für die Lieben daheim blieb:

"Wieder aufs aufs Wesentliche besinnen - Rudern"

"12 Tage liegen jetzt schon hinter uns und noch so viele vor uns - eine Erkenntnis, die nicht immer so leicht ist. Wir drücken euch von Herzen und wünschen allen frohe Weihnachten und besinnliche Festtage. Wir besinnen uns dann mal wieder aufs aufs Wesentliche - Rudern", postete das Team dazu. Geht es in diesem Tempo weiter, sind die vier Hamburgerinnen Ende Januar am Ziel, nach gut 48 Tagen. Zurzeit haben sie wie alle anderen Teams allerdings mit einem Tiefdruckgebiet und drehenden Winden zu kämpfen. Ausweichen ist bei der geringen Geschwindigkeit keine Option. Deswegen heißt es durchhalten. Ab Montag soll der Wind wieder günstiger wehen. Hoffentlich für den Rest der noch rund 1.300 Kilometer auf dem offenen Atlantik.

Weitere Informationen Mit dem Ruderboot: Von Hamburg ins Atlantik-Abenteuer Vier Hamburgerinnen wollen mit dem Ruderboot den Atlantik überqueren. Die Hobbyruderinnen haben heute die "Atlantic Challenge", die als das härteste Ruderrennen der Welt gilt, in Angriff genommen. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.12.2019 | 19:30 Uhr